100-річна угода з Британією та 'сюрприз' для Путіна: головні новини України (дайджест)

Новини України 16 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 16 січня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, facebook.com/​DonaldTrump

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Кільце стискається: військові РФ окупували Нескучне на Донбасі

Армія РФ окупувала село Нескучне Великоновосілківської селищної громади на Донеччині та просунулася в низці населених пунктів у Донецькій області. Про це в ніч на 16 січня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Водночас Сили Оборони України відновили становище біля Успенівки Донецької області.

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У прощальній промові в Білому домі Байден згадав Україну: що сказав

Президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою в Овальному кабінеті Білого дому. Його термін на посаді лідера США закінчується 20 січня. У своїй промові Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень і того, як він "зміцнив НАТО".

"Україна вільна, ми випередили в конкуренції Китай і зробили багато іншого", - сказав він.

Важлива угода з Зеленським: до Києва прибув прем'єр Британії - The Guardian

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня прибув з неанонсованим візитом до Києва. Він вперше відвідує Україну, перебуваючи на новій посаді, і планує зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Як пише The Guardian, Україна та Британія підпишуть угоду про партнерство для поглиблення існуючих оборонних відносин із пропозицією подальшої військової допомоги Києву.

Франція й Британія обговорюють відправлення миротворців в Україну: ЗМІ назвали 3 сценарії

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість відправки військовослужбовців своїх країн в Україну як миротворчого контингенту. Такий сценарій міг би бути реалізований після потенційної угоди між Києвом та Москвою про припинення бойових дій.

Один з мобільних операторів підвищує ціни: коли та наскільки здорожчають послуги

З 18 березня мобільний оператор зв'язку Vodafone закриває тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, через що абонентів переведуть на Vodafone SuperNet Pro, який коштуватиме дорожче.

Як повідомили у компанії, саме переведення для користувачів буде безкоштовним, однак за новий тариф їм доведеться платити на 20 гривень більше, тобто не 230, а 250 гривень щомісяця.

Відключення світла повернуться: стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки

Якщо в лютому в Україні будуть сильніші морози і температура повітря опускатиметься нижче, ніж -5 градусів, то можуть повернутися графіки відключення світла.

Про це сказав директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ 24". Він зазначив, що варто бути готовими до всього, тому не варто зарікатися.

У Росії прогриміли вибухи: атаковано один з ключових об'єктів ВПК - ЦПД

У ніч на 16 січня місцеві жителі Тамбовської області країни-агресорки Росії поскаржилися на вибухи. Керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко повідомив у Telegram про атаку на Тамбовський пороховий завод.

За його словами, цей об'єкт вже не вперше був атакований, адже є одним з ключових об‘єктів російського військово-промислового комплексу, який задіяний у війні проти України.

Обраний президент США Дональд Трамп симпатизує російському диктатору Володимиру Путіну, тому що йому подобаються сильні особистості, які "все тримають під контролем". Проте Трамп не розуміє суті.

Коли Трамп поїде на зустріч з російським диктатором, йому мають пояснити, що він говоритиме з міжнародним злочинцем. Про це сказав колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун під час чату на Главреді.

Припинення вогню в Україні: Зеленський відповів, чи почалися переговори з Росією

Україна не веде за лаштунками ніяких розмов з країною-агресоркою Росією щодо введення режиму припинення вогню, чи будь-яких мирних угод. Про це в інтерв'ю польським ЗМІ розповів президент України Володимир Зеленський.

"Для мене дуже важливо зберегти союз між партнерами, без того в Європейському Союзі достатньо вже в лапках друзів. Є ті, які роблять усе, щоб знайти якусь прихильність до Росії або збалансувати - знайти своє місце між Україною та Росією, а не бути на боці правди, на боці України", - наголосив президент.

Десятки тисяч росіян знищено: Зеленський назвав втрати РФ у Курській області

Президент Володимир Зеленський прокоментував втрати російських військ під час бойових дій у Курській області.

За 5 місяців Курської операції втрати росіян становили 30-35 тис. осіб пораненими і вбитими, повідомив він в інтерв'ю польським ЗМІ.

Космос в обмін на мир: у The Hill дізналися, що Трамп може запропонувати Путіну

Обраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Росії угоду в обмін на підписання мирної угоди з Україною. Суть можливої пропозиції описали журналісти The Hill.

Як пише видання, РФ складно розвивати свою космічну програму через санкції, заборону на поставку обладнання та брак фінансів. Аналітики припускають, що стан російської космічної програми погіршується ще з часів анексії Криму 2014 року. Дональд Трамп може запропонувати допомогу Кремлю.

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: де в Україні будуть опади

Погода в Україні у п’ятницю, 17 січня, відзначиться переважно невеликими морозами – температура повітря не відхилятиметься дуже далеко від нуля градусів.

При цьому у п’ятницю, як і в попередні дні, буде помітна алогічна термічна особливість – на півдні буде найхолодніше вночі, а вдень найтепліше. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

РФ завершує анексію Білорусі: в ISW попередили про серйозні загрози для світу

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що країна-агресорка Росія перебуває на завершальних етапах фактичної анексії Білорусі. Наявний набір військових, політичних та економічних інтеграційних досягнень РФ у Білорусі вже створює загрози для Заходу.

За оцінками аналітиків ISW, хоча зусилля Москви з де-факто анексії Білорусі у межах союзної держави ще не завершені, але вже досягли значних успіхів. Це вимагає від НАТО переоцінки наслідків посилення російського контролю над Білоруссю, можливостей і ресурсів, які в результаті цього Москва може використати проти Альянсу, США та України.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій прокоментували інформацію про те, що 50% співробітників відомства нібито підлягають мобілізації.

Як ідеться в Telegram-каналі ДСНС, опублікована раніше інформація не відповідає дійсності.

У центрі Києва гриміли вибухи: стали відомі подробиці атаки БпЛА РФ

У Києві уламки збитого ворожого дрона впали в Солом'янському районі в четвер, 16 січня. За попередніми даними постраждалих немає, у результаті пошкоджено авто.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА в Солом'янському районі пошкоджено автомобіль. На щастя, без постраждалих", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

РФ знищила важливі об'єкти на Покровському напрямку: у ЗСУ розкрили загрози

Пресслужба оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" повідомила, що російські терористи зруйнували термобаричними боєприпасами низку важливих промислових об'єктів на Покровському напрямку.

Як пише "Хортиця" у своєму Telegram-каналі, ворог завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по інфраструктурі та важливим промисловим об'єктам на Покровському напрямку.

Україну атакує рання весна: названо дату різкого потепління

Погода в Україні вже в лютому здивує всіх. Як розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін, в Україні буде рання весна.

"Буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах +5 - +10 градусів вдень, вночі можливі заморозки", - каже народний синоптик.

Зеленський різко відповів Фіцо щодо переговорів із Путіним і нагадав про замах

Президент України Володимир Зеленський заявив про неприпустимість дискусії про нормалізацію відносин із РФ, коментуючи нещодавні заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

"Керівництво Словаччини грає в дуже небезпечні речі. Воно в це грає, поки війна не прийшла в його дім, і все. Воно цього не розуміє. Я вважаю, що зло має бути покаране", - сказав Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.

Сили оборони України уразили нафтобазу в Воронезькій області РФ - Генштаб

У ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно уразили нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області країни-агресорки Росії.

Як повідомили у Генштабі ЗС України, щонайменше три ударні БпЛА влучили у ціль, внаслідок чого на об'єкті виникла масштабна пожежа.

Трамп може вести переговори з Путіним за спиною України: дипломат назвав ризики

Є ризик, що обраний президент США Дональд Трамп може про щось домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним за спиною в українців.

Трамп ніколи не говорив і не скаже фрази "нічого про Україну без України", адже це не його підхід. Він більше схильний до односторонніх дій. Таку думку висловив народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко в інтерв’ю Главреду.

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство: що передбачається

Сьогодні, 16 січня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про 100-річне партнерство. Про це повідомляє Укрінформ.

РФ не вдається досягти цілей на фронті: Сирський заявив про важку ситуацію

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ситуація на полі бою характеризується важкими боями. Водночас ворогу не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту.

Під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил Сполучених Штатів Америки (США) Чальзом Брауном, Сирський висловив співчуття з приводу масштабних пожеж у Каліфорнії, йдеться у дописі у Telegram-каналі.

Силове забезпечення Україні у війні проти Росії тільки за минулий рік обійшлося у 100 млрд доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, передає УНІАН.

Водночас, майже половину коштів Україна спрямувала самостійно.

"Ми передамо привіт": Зеленський пообіцяв відповідь РФ за атаку по Києву

У четвер, 16 січня, РФ атакувала Київ дронами під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Україна гідно відповість на дії агресора. Про це заявив Зеленський у коментарі Інтерфакс-Україна.

Що може розвалити Росію: генерал-майор СБУ назвав рецепт розпаду РФ

Країну-агресорку Росію можуть розвалити внутрішні протиріччя за етнічною проблематикою, це зараз і відбувається.

Про це сказав колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун під час чату на Главреді. Він нагадав, що свого часу саме початок погромів, зокрема, єврейських, передував розколу Російської імперії.

Для Путіна Покровськ має значення стратегічного рівня: генерал назвав важливу деталь

Генерал армії України та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що для російського диктатора Володимира Путіна Покровськ набув значення стратегічного рівня.

Маломуж також вважає, що перед початком переговорного процесу Путін хоче показати, що він фактично захопив Покровськ і практично стоїть на межі виконання своїх отих завдань агресивних щодо завершення спецоперації. Головною ціллю РФ є захоплення Донецької, Луганської, частково Харківської, Запорізької, Херсонської області і зрозуміло витіснення військ ЗСУ із Курщини.

Чотири країни НАТО проти прийняття України до Альянсу: гучна заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання вступу України до НАТО.

За його словами, відразу кілька країн НАТО виступають проти приєднання України до Альянсу. Про це він сказав під час брифінгу з британським прем'єром Кіром Стармером.

Інавгурація Трампа 2025: точна дата, де дивитись та як пройде головна подія США

20 січня відбудеть урочиста інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ця подія стала визначним моментом, який ознаменував початок його президентського терміну та перехід до нової політичної ери. Після несподіваної перемоги на виборах у 2024 році Трамп вступає на посаду з обіцянками зміцнити економіку, відновити інфраструктуру та "знову зробити Америку великою".

6 січня 2025 року перемогу Трампа на президентських виборах 2024 року офіційно було затверджено Конгресом США.

Главред зібрав головне, що варто знати про інавгурацію Трампа.

Примус до миру: команда Трампа готує жорсткі санкції проти РФ - Bloomberg

Радники обраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною в найближчі місяці. Про це пише Bloomberg.

Єрмак розповів про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав терміни

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про підготовку зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Одразу після інавгурації Трампа між командами почнуться офіційні розмови та консультації, а сама зустріч може відбутися найближчим часом, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Розміщення західних військ в Україні: у Зеленського розкрили деталі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що ведуться переговори щодо можливого розміщення в Україні миротворців з Франції та Великої Британії. Про це він повідомив під час ефіру телемарафону.

За його словами, ініціатива належить президенту Франції Еммануелю Макрону, а нещодавня зустріч прем’єр-міністра Великої Британії з Макроном підтверджує, що це питання обговорюється.

Росія не може протистояти ударам ЗСУ по нафтобазах РФ - Defense Express

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував знищення російських нафтових резервів.

"Сили оборони України продовжують свою діяльність із зменшення бойового потенціалу противника. Одним із напрямків є знищення можливостей логістичного забезпечення військ, зокрема пального, яке є життєво важливим ресурсом для армії на полі бою. Судячи з динаміки, зараз у росіян все менше засобів для протистояння таким ударам з боку Сил оборони. Це може свідчити про подальші зростаючі можливості для України на полі бою", - зазначив Рябих для "Еспресо".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у найближчі дні. Про це він повідомив словацькому виданню iRozhlas.

"Ми шукаємо іншу дату, яка повинна бути в найближчі кілька днів", - відповів Фіцо не вказавши додаткових деталей.

Чим для України обернеться втрата Торецька: зʼявився тривожний прогноз

Російські окупанти намагаються просуватися вперед в Торецьку Донецької області. Якщо Україна втратить місто, то для загарбників відкриється чимало можливостей. Про це повідомив офіцер 12-ої бригади Азов Святослав з позивним Хоробрий в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, втрата Торецька — це велика загроза початку боїв за нові населені пункти і потенційно можливого в майбутньому взяття Костянтинівки та Слов’янська.

Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори: що відомо

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори осіб, які перебувають у запасі. Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації країни-агресора Росії.

Обраний президент США Дональд Трамп і його команда переоцінюють свої можливості щодо швидкого закінчення війни Росії проти України. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Суспільному".

"Спочатку вони резервували 24 години, а зараз уже мова про 100 днів. Я боюсь, що потім будуть ще додаткові проміжки часу", - сказав він.

"Є таємна частина": Зеленський розкрив нові деталі про сторічну угоду з Британією

Сторічна угода між Україною та Британією відкриває нову сторінку у відносинах двох країн, які нині є найтіснішими партнерами. У 2025 році Великобританія надасть Україні 6,6 мільярда доларів військової допомоги. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Візит Прем’єр-міністра Британії, підписання сторічної угоди. Це принципово новий формат відносин. Найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією, і деякі речі, які ми включили в сторічну угоду з Британією, точно можна робити також з іншими державами, розвиваючи наші партнерства. Більше оборонної взаємодії, безпекової", - сказав глава держави.

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