Для Путіна Покровськ має значення стратегічного рівня: генерал назвав важливу деталь

Перед початком переговорного процесу Путін хоче показати, що він фактично захопив Покровськ.

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Що відбувається під Покровськом / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Ключові тези Маломуж:

Чим важливий для Путіна Покровськ

Українські захисники не дають Путіну досягти своїх планів

Трамп буде відтворювати принципи міжнародного права

Генерал армії України та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що для російського диктатора Володимира Путіна Покровськ набув значення стратегічного рівня.

Маломуж також вважає, що перед початком переговорного процесу Путін хоче показати, що він фактично захопив Покровськ і практично стоїть на межі виконання своїх отих завдань агресивних щодо завершення спецоперації. Головною ціллю РФ є захоплення Донецької, Луганської, частково Харківської, Запорізької, Херсонської області і зрозуміло витіснення військ ЗСУ із Курщини.

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"Оце сьогодні завдання, що ми не даємо робити, тому що сьогодні йому конче потрібно, навіть жертвуючи іншими інтересами і навіть величезною кількістю загиблих і поранених, він все-таки хоче взяти Покровськ. І для того, щоб тоді під час переговорів з Трампом апелювати, що він уже досягає цілі завдання, що він ставить питання, що всі території будуть контрольовані, тобто він буде, як він говорить, "на коні" в переговорному процесі, а Трамп не буде мати аргументів", - зазначив генерал в ефірі "Еспресо".

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Водночас Микола Маломуж зауважив, що українські захисники не дають Путіну досягти своїх планів. Він переконаний, що "фактор Покровська не спрацює".

"По-перше, ми це не даємо, з одного боку, а з іншого боку, такі аргументи, що він захопив, - це аргументи агресора. Що "я ще щось захопив, то погоджуйся на мої агресивні плани майбутні і сучасні". Тут позиція сильна Трампа буде відтворити принципи міжнародного права і вийти з території нашої держави, але під потужним тиском. Не просто риторика Трампа, який повинен це сказати, а він повинен аргументувати. Для цього є десятки критичних аргументів, на які реагує Путін. Путін, я ще раз підкреслюю, критично тільки реагує на те, що для нього визначально: програти у війні, падіння режиму і зовнішній фактор, якщо війну на полі бою програти, але і з партнерами світу, і з внутрішньою дестабілізацією. Ці всі фактори я з оперативної частини тиску беру, а це по силах і американцям, і іншим. Отут треба діяти так. Тому, я думаю, що фактор Покровська не спрацює. По-перше, ми його не здамо, а по-друге, він не буде вирішальним для переговорного процесу", - вважає Микола Маломуж.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російські окупанти знищили позиції ЗСУ на Покровському напрямку. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Стало відомо, що на Покровському напрямку росіяни у напівоточенні. Роман Світан підкреслив, що російські окупанти самі залізли у напівоточення. Тому що з півночі є наше Покровське угруповання, із заходу - угруповання з Удачного, а також ще з півдня угруповання українських захисників.

Андрій Крамченко повідомив, що росіяни просуваються в обхід Покровська. За його словами, вже зафіксовано рух окупаційних сил з боку населеного пункту Удачне і в півдня безпосередньо на околиці Покровська. Окрім цього ворог просувається і біля сусіднього Мирнограду.

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