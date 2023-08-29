Vodafone збільшить вартість популярних тарифів: коли й на скільки зростуть ціни

Користування послуг мобільного зв'язку в бізнес-тарифах зросло, тому абонентам оновили пакети.

https://glavred.net/economics/vodafone-uvelichit-stoimost-populyarnyh-tarifov-kogda-i-na-skolko-vyrastut-ceny-10496632.html Посилання скопійоване

Vodafone вводить нові тарифи / Колаж: Главред, Фото: Tech.liga.net, ua.depositphotos.com

Один з найпопулярніших мобільних операторів України компанія Vodafone вводить нову лінійку тарифів.

При цьому зміни торкнуться не всіх клієнтів. Про майбутні зміни цін на послуги мобільного зв'язку йдеться в повідомленні на офіційному сайті Vodafone.

Підкреслюється, що останнім часом використання послуг мобільного зв'язку в бізнес-тарифах зросло, тому абонентам оновили пакети послуг.

відео дня

Кому стануть доступні нові тарифи

У компанії Vodafone уточнили, що деякі абоненти протягом року можуть скористатися тарифом зі знижкою в розмірі 50%.

Така пропозиція буде актуальною для всіх нових бізнес-клієнтів, які є юридичними особами або ФОП.

Нові тарифи Vodafone

Business Unlim - ціна зі знижкою 135 грн на місяць, після року користування - 270 грн на місяць. Абонентам також надають безлімітний Інтернет і дзвінки в мережі Vodafone, при цьому кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшено до 300 хвилин, кількість повідомлень до 300 SMS;

- ціна зі знижкою 135 грн на місяць, після року користування - 270 грн на місяць. Абонентам також надають безлімітний Інтернет і дзвінки в мережі Vodafone, при цьому кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшено до 300 хвилин, кількість повідомлень до 300 SMS; Business Start - ціна зі знижкою становить 77,50 грн на місяць, після року користування 155 грн на місяць (тариф включає в себе 120 хвилин для дзвінків по Україні і 120 SMS);

- ціна зі знижкою становить 77,50 грн на місяць, після року користування 155 грн на місяць (тариф включає в себе 120 хвилин для дзвінків по Україні і 120 SMS); Business Pro - 110 грн на місяць, після року користування 220 грн. Клієнти отримають 10 і 22 гігабайти мобільного інтернету відповідно, а також безкоштовну послугу Online PASS (тариф включає 180 хвилин на всі українські номери і 180 SMS).

Тарифи Vodafone Business Unlim Plus, Business Ultra, Business Ultra XL, Business Ultra VIP та Device 4g залишаються незмінними.

Раніше Vodafone різко підвищила тарифи: українці дізналися дату і нову ціну. Для деяких користувачів послуг Vodafone ціна місячного пакету зросте більш ніж на 30%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж SIM-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, депутати Ради хотіли зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.