УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Vodafone збільшить вартість популярних тарифів: коли й на скільки зростуть ціни

Олексій Тесля
29 серпня 2023, 14:28 оновлено 29 серпня, 14:38
101
Користування послуг мобільного зв'язку в бізнес-тарифах зросло, тому абонентам оновили пакети.
Vodafone, Водафон
Vodafone вводить нові тарифи / Колаж: Главред, Фото: Tech.liga.net, ua.depositphotos.com

Один з найпопулярніших мобільних операторів України компанія Vodafone вводить нову лінійку тарифів.

При цьому зміни торкнуться не всіх клієнтів. Про майбутні зміни цін на послуги мобільного зв'язку йдеться в повідомленні на офіційному сайті Vodafone.

Підкреслюється, що останнім часом використання послуг мобільного зв'язку в бізнес-тарифах зросло, тому абонентам оновили пакети послуг.

відео дня

Кому стануть доступні нові тарифи

У компанії Vodafone уточнили, що деякі абоненти протягом року можуть скористатися тарифом зі знижкою в розмірі 50%.

Така пропозиція буде актуальною для всіх нових бізнес-клієнтів, які є юридичними особами або ФОП.

Нові тарифи Vodafone

  • Business Unlim - ціна зі знижкою 135 грн на місяць, після року користування - 270 грн на місяць. Абонентам також надають безлімітний Інтернет і дзвінки в мережі Vodafone, при цьому кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшено до 300 хвилин, кількість повідомлень до 300 SMS;
  • Business Start - ціна зі знижкою становить 77,50 грн на місяць, після року користування 155 грн на місяць (тариф включає в себе 120 хвилин для дзвінків по Україні і 120 SMS);
  • Business Pro - 110 грн на місяць, після року користування 220 грн. Клієнти отримають 10 і 22 гігабайти мобільного інтернету відповідно, а також безкоштовну послугу Online PASS (тариф включає 180 хвилин на всі українські номери і 180 SMS).

Тарифи Vodafone Business Unlim Plus, Business Ultra, Business Ultra XL, Business Ultra VIP та Device 4g залишаються незмінними.

Раніше Vodafone різко підвищила тарифи: українці дізналися дату і нову ціну. Для деяких користувачів послуг Vodafone ціна місячного пакету зросте більш ніж на 30%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж SIM-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, депутати Ради хотіли зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
тариф мобільний зв'язок Vodafone
Реклама

Головне за день

"Зліт-посадка" закінчилася катастрофою: на Уралі розбився Мі-8 ФСБ з екіпажем

"Зліт-посадка" закінчилася катастрофою: на Уралі розбився Мі-8 ФСБ з екіпажем

15:18 Світ
В Україні на 3 дні похолодає і будуть дощі, потім – знову спека: де у вересні чекати +36

В Україні на 3 дні похолодає і будуть дощі, потім – знову спека: де у вересні чекати +36

14:55 Синоптик
Vodafone збільшить вартість популярних тарифів: коли й на скільки зростуть ціни

Vodafone збільшить вартість популярних тарифів: коли й на скільки зростуть ціни

14:28 Гроші
Всі головні новини

Останні новини

15:20

Усунення Путіна: експерт розкрив ймовірний сценарій бунту силовиків у РФ

15:18

"Зліт-посадка" закінчилася катастрофою: на Уралі розбився Мі-8 ФСБ з екіпажемВідео

15:06

Вінстон Черчілль - цитати про війну, про Росію і про удачу

14:55

В Україні на 3 дні похолодає і будуть дощі, потім – знову спека: де у вересні чекати +36

14:51

Софія Ротару вшанувала українських захисників

Путін проведе вибори і продовжить воювати, його зупинить лише смута - ЯковенкоПутін проведе вибори і продовжить воювати, його зупинить лише смута - Яковенко
14:28

Vodafone збільшить вартість популярних тарифів: коли й на скільки зростуть ціни

14:25

Тільки не на холодильник: куди не можна ставити мікрохвильовку

13:59

Що робити, якщо кіт підморгує: про що говорить незвичайна поведінка вихованця

13:56

Анна Кошмал відповіла на чутки про розлучення з загадковим чоловіком

Реклама
13:30

Постраждала в лакшері-ДТП з Квітковою заявила, що блогерка летіла на червоне світло

13:25

Що приносить в будинок бамбук: незвичайні властивості зеленої рослини

13:03

В Ізраїлі домоглися скасування гастролей російського театру "Ленком"

12:58

Медичне обладнання – рівненським та вінницькім лікарням! новости компании

12:36

Тільки місце в погребі займає: що можна зробити зі старого варення

12:35

Гороскоп на вересень-2023 для всіх знаків: Влад Росс назвав невдах і щасливчиківЕксклюзив

12:29

ЗСУ прорвали ворожу оборону на півдні: окупанти РФ кидають позиції та відступають

12:25

Авто для ЗСУ: Favbet Foundation передав на донецький фронт черговий позашляховик

12:20

"З ядерно-космічної сміхдержавою за гроші грати відмовилися": в мережі знущаються над збірною Росії

12:12

"Він дуже любив сік": у Києві прощаються з льотчиком "Джусом", загиблим в авіакатастрофіФотоВідео

12:04

"Сідниці показати, чи що": Панін на колінах поповз до російського кордону

Реклама
11:47

Чого бояться мошки в будинку: найкращі способи позбутися від настирливих комах

11:30

Зустріч Ердогана з Путіним: турецькі ЗМІ розкрили деталі та назвали дату

11:22

Гороскоп Таро на вересень 2023: Терезам - шанс, Стрільцям - зміни, Скорпіонам - крадіжкаВідео

11:21

"Нехай робить донат - і може їхати": Скрипка відзначився висловлюванням з приводу мобілізації

11:01

"Боляче торкатися до обличчя": Санта Дімопулос показала серйозні проблеми з обличчям

10:51

Як швидко вивести пляму від тонального крему: три простих і дешевих способа

10:44

Тест по картинці: оптична ілюзія покаже, чи є у вас почуття гумору

10:35

Бунт ПВК Вагнера: експерт РФ назвав спільників Пригожина в ФСБ і ГенштабіВідео

10:17

В Україні почалися перевірки переселенців: кому можуть скасувати соцвиплати

10:17

На це є п'ять причин: Подоляк пояснив, чому зараз в Україні неможливі вибори

09:39

F-16 для України: експерти назвали переваги та важливі недоліки винищувачів

09:38

ЗСУ потужно пошматували окупантів: пішли вперед і закріплюються на двох напрямках

09:33

У вересні Кремль проведе навчання військ ОДКБ: у ЗСУ оцінили загрозу

09:27

На яких дровах не можна смажити шашлик: 2 породи, які точно зіпсують страву

09:00

Click відкрив перший флагманський магазин техніки в Києві новости компании

08:59

"Рома, вибач, у мене літак": Хливнюк висміяв вокаліста "Звірів" , який співав для окупантів

08:55

Гороскоп на завтра 30 серпня 2023: Левам - проблеми із зарплатою, Терезам - хвороба

08:49

Чи піде Росія взимку в атакуПогляд

08:47

Ніде не потрібна: принижена в Росії Лорак втекла з країни

08:32

В Україні пенсії забиратимуть інакше: що придумали в Раді

Реклама
08:24

"Буде жахлива кількість смертей": у Bloomberg дали похмурий прогноз про закінчення війни в Україні

07:27

День пам'яті Захисників України 29 серпня: що сталося в цей день

07:20

Зеленський і прем'єр Японії Кішіда проведуть переговори: про що говоритимуть

06:48

Восени РФ може використовувати для ударів по Україні нову тактику - ISW

06:28

Чому в Україні не люблять турецьку економічну модель?Погляд

05:43

Гороскоп Таро на вересень 2023: Ракам - травма, Левам - спокуси, Дівам - владаВідео

05:00

Чому не можна дарувати ікону і що значить, якщо вона впала: дуже старі прикмети

04:30

Оптична ілюзія, яка зведе з розуму: треба знайти приховане число за 3 секунди

04:00

Знайшли на підлозі без свідомості: Адель стало погано під час концерту

03:30

Армія РФ не здатна на масштабні дії восени і взимку – ЯковенкоВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти