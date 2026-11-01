Україну накриє хвиля похолодання: коли вдарять перші морози і пройдуть дощі

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні з 2 до 8 листопада
- У яких областях прогнозують дощі та тумани
- Коли вдарять перші морози
В Україні наступного тижня, з 2 до 8 листопада, очікується переважно суха та прохолодна погода. Уночі в окремих регіонах температура опускатиметься нижче нуля, а вдень повітря прогріватиметься максимум до +14 градусів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, протягом тижня погодні умови в Україні формуватимуться під впливом антициклону та повітряних мас із півночі Європи. Через це істотних опадів не прогнозують. Водночас уночі та вранці місцями утворюватимуться тумани, а в окремі дні можливі невеликі дощі. У Карпатах подекуди дощитиме з мокрим снігом.
Погода в Україні 2 листопада
У понеділок у більшості областей буде сухо. Лише вночі та вранці на півночі Лівобережжя місцями можливий невеликий дощ. У деяких регіонах прогнозують туман.
Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. У західних областях уночі температура становитиме 0…+5 градусів, удень - +6…+11 градусів. На решті території країни вночі очікується +4…+9 градусів, а вдень - +9…+14 градусів.
Погода в Україні 3 листопада
У вівторок невеликі дощі пройдуть в Одеській, Вінницькій областях і на Буковині. В інших регіонах істотних опадів не передбачається.
Вітер переважно північно-східний, 3–8 м/с. На заході країни вночі буде 0…+5 градусів, удень - +6…+11 градусів. В інших областях температура вночі становитиме +4…+9 градусів, а вдень - +9…+14 градусів.
Погода в Україні 4 листопада
У середу дощі очікуються на півдні України та в Криму. На решті території країни опадів не прогнозують.
Вітер північний, 5–10 м/с. У північних і західних областях уночі температура коливатиметься від -1 до +4 градусів, удень становитиме +4…+9 градусів. В інших регіонах уночі очікується +5…+10 градусів, а вдень - +8…+13 градусів.
Погода в Україні 5 листопада
У четвер по всій країні встановиться суха, але прохолодна погода. Опадів не передбачається.
Вітер північний або північно-західний, 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме -2…+3 градуси, а вдень - +3…+8 градусів. На Закарпатті повітря прогріється до +10 градусів.
Погода в Україні 6 листопада
У п’ятницю суха погода збережеться в усіх областях. Істотних опадів не очікується.
Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Уночі температура коливатиметься в межах -1…+4 градусів. Удень повітря прогріється до +5…+11 градусів.
Погода в Україні 7 листопада
У суботу в Україні переважатиме суха та стійка погода під впливом антициклону. Опадів не прогнозують.
Вітер переважно західний, 5–10 м/с. На Закарпатті він буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Уночі температура становитиме -2…+3 градуси, удень - +6…+11 градусів.
Погода в Україні 8 листопада
У неділю суха погода збережеться в усіх регіонах України. Опадів не очікується.
Уночі вітер буде змінних напрямків, удень - західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, а вдень підніметься до +7…+12 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Укргідрометцентр заперечив прогнози про одночасний сніг і сильні морози. На 31 жовтня вдень прогнозували +7…+12 градусів, а на 2 листопада очікували вдень +5…+10 градусів і нічні значення 0…+6 градусів.
Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив про наближення холодного повітря і перших нічних заморозків. Він зазначив, що пік негоди 6-7 листопада супроводжуватиметься короткочасними опадами та переходом до мокрого снігу в окремих регіонах
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух констатувала, що очікується тепліша за норму зима з більшою кількістю опадів. За її словами, на 20-40% більше опадів може випасти взимку порівняно з кліматичною нормою.
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Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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