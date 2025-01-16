"Йому подобається Путін": як симпатія Трампа до диктатора РФ зачепить Україну – Ягун

Трамп симпатизує диктатору РФ, тому що вважає його "сильною особистістю", проте обраний американський президент не розуміє всієї суті.

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Ягун сказав, чому Трамп симпатизує диктатору РФ/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Ягун

Основні тези Ягуна:

Трампу подобаються Путін і Кім Чен Ин, бо він вважає їх "сильними особистостями"

Проте Трамп не розуміє всієї суті

Перед зустріччю Трампа і Путіна першому мають пояснити, що він говоритиме з міжнародним злочинцем

Обраний президент США Дональд Трамп симпатизує російському диктатору Володимиру Путіну, тому що йому подобаються сильні особистості, які "все тримають під контролем". Проте Трамп не розуміє суті.

Коли Трамп поїде на зустріч з російським диктатором, йому мають пояснити, що він говоритиме з міжнародним злочинцем. Про це сказав колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун під час чату на Главреді.

"Трампу подобаються сильні особистості. Так само, як і Путін, йому подобається Кім Чен Ин. Трампу імпонують люди, які все тримають під контролем, але він не розуміє суті. Коли Трамп поїде на зустріч із Путіним (до речі, дуже цікаво, де ця зустріч може відбутися, напевно, ніде, крім Туреччини), йому мають пояснити, що він говоритиме з міжнародним злочинцем. Та й про що Трамп і Путін будуть домовлятися? Про те, що Україна не буде в НАТО? Нехай Україну запитають", – сказав Ягун.

Він зазначив, що ще не відомо, як саме Трамп ламатиме Україну.

"Припинить давати допомогу? Тоді американські збройні магнати запитають у Трампа, хто їм компенсує витрати на те, що вони вже запустили заводи і вже виробляють продукцію, яка має бути реалізована в Україні. Сам Трамп компенсує? Чи Маск своїми "теслами"? Ви думаєте, так просто республіканці погодилися проголосувати за ті 60 мільярдів доларів – вони проголосували тільки тому, що 90% тих мільярдів залишилися в США, причому в штатах, які голосують за республіканців", – наголосив Ягун.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним. Дональд Трамп пояснив свою стратегію завершення війни.

Також раніше заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун сказав, якого завершення війни в Україні хоче Трамп. Обраний президент США хоче зробити Америку великою, але не розуміє важливого нюансу, вважає Віктор Ягун.

У Bloomberg раніше повідомляли, що Кремль вимагатиме розриву зв'язків України з НАТО на переговорах з Трампом. Україна і Росія ведуть непублічні переговори в Катарі про правила захисту ядерних об'єктів від нападів.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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