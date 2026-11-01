Собчак та її чоловікові заборонили в’їзд до європейської країни: вона відреагувала

Прихильниця Путіна Собчак уже відреагувала на новини, які не можна назвати приємними для неї.

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Ксенії Собчак заборонили в’їзд до Латвії / Колаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

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Як Собчак відреагувала на заборону

Хто ухвалив рішення обмежити в’їзд

Російській пропагандистці Ксенії Собчак та її чоловікові, театральному режисеру Костянтину Богомолову, закрили в’їзд до Латвії на невизначений термін.

Про це 31 жовтня повідомила глава Міністерства закордонних справ країни Байба Браже.

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За словами міністра, обох росіян включено до списку осіб, присутність яких на території Латвії є небажаною. При цьому конкретні причини такого рішення офіційно не розкриваються.

Собчак уже прокоментувала те, що сталося, у своєму Telegram-каналі. Пропагандистка висловила невдоволення тим, що латвійська влада не пояснила підстави для заборони. Вона також припустила, що на рішення могли вплинути її політичні опоненти. При цьому Собчак, яка підтримує військове вторгнення терориста Путіна в Україну, щиро не розуміє, чому цивілізовані країни забороняють в’їзд росіянам.

Незабаром Собчак демонструватиме свої вбрання виключно в РФ / Фото spletnik.ru

При цьому Собчак заявила, що не збирається домагатися скасування обмежень і не вважає поїздки до Латвії необхідними для себе.

В останні роки Латвія була одним із напрямків, куди Собчак вирушала разом із родиною. Журналістка також приїжджала туди заради зйомок інтерв’ю. Тепер такі поїздки для неї та Богомолова будуть недоступними на невизначений термін.

Богомолов - чоловік прихильниці Путіна Собчак / Фото Instagram/konbog75

Подружжя виявилося не єдиними відомими росіянами, яким латвійська влада заборонила в’їзд. Раніше аналогічні обмеження ввели щодо низки артистів, музикантів і публічних осіб, серед яких співачка Крістіна Орбакайте, актори Павло Прилучний і Данило Козловський, а також інші представники російського шоу-бізнесу.

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Про особу: Ксенія Собчак Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- та радіоведуча, актриса, сценаристка, продюсерка кіно та телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака та сенаторки Людмили Нарусової.

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