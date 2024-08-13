Історична угода: Британія та Україна планують партнерство на 100 років

Британія першою серед країн підписала безпекову угоду із Україною, а зараз держави планують ще одну, яка має тривати сто років.

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Безпекова угода між Британією та Україною на 100 років / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Україна та Британія провели перший раунд переговорів про безпеку та поглиблене співробітництво. Ця угода передбачає сторічне партнерство і її вже називають історичною. Про це повідмила пресслужба Офісу президента України.

"Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство. Сподіваємося, що переговори будуть успішними, щоб цей історичний документ незабаром підписали президент України та прем’єр-міністр Великої Британії", - зазначив керівник ОП Андрій Єрмак.

Також він підкреслив, що Україна критично потребує цієї угоди та співпраці з Британією для досягнення справедливої перемоги у війні та унеможливлення нових нападів на територію України.

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Майбутня історична довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Британією.

"Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва", - зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Українсько-британські відносини Українсько-британські відносини — двосторонні відносини між Україною та Великою Британією у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки, культури тощо. 12 січня 2024 року прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду, яка діятиме до вступу України до НАТО.

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Нагадаємо, раніше Україна отримала великий пакет військової допомоги від Британії, до нього ввійшли боєприпаси, а також ракети.

Також стало відомо, що Британія не дозволила Україні бити своїми ракетами по Курській області.

Таке рішення про недозвіл на використання Storm Shadow британці аргументували тим, що не тільки вони приймають рішення, адже ракети виробляються у Франції.

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