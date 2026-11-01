Сі не приховував роздратування: у ФРН розкрили позицію Китаю щодо війни в Україні

Сі Цзіньпін вважає війну в Україні "європейським конфліктом" і вважає, що європейці мають брати участь у будь-яких переговорах.

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Розкрито позицію Китаю щодо війни в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Підготовки до саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю немає

Пекін вважає війну в Україні "європейським конфліктом"

Пекін не зацікавлений у проведенні тристороннього саміту за участю Росії, Сполучених Штатів Америки та Китаю для обговорення війни РФ проти України.

Про це заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр в інтерв’ю телеканалу ARD за підсумками свого візиту до Пекіна та зустрічі там із головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Штайнмаєр розповів, що під час зустрічі з Сі Цзіньпіном порушив тему можливого тристороннього саміту. Він нагадав, що найближчим часом лідери Китаю, США та Росії, ймовірно, зустрінуться на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який має відбутися в китайському Шеньчжені.

"На його (Сі Цзіньпіна. - ред.) думку, жодної підготовки до саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю немає", - переказав Штайнмайєр позицію китайського лідера.

Президент ФРН додав, що коли він запитав лідера КНР про можливий саміт щодо України, можна було "помітити роздратування на його обличчі".

Крім того, Штайнмайєр розповів, що Сі Цзіньпін вважає війну в Україні "європейським конфліктом" і що європейці мають брати участь у будь-яких переговорах.

"Він прямо вказав на те, що це європейський конфлікт, у якому європейці мають сидіти за столом переговорів", - сказав Штайнмайєр.

Експерт пояснив, чому Китай не поспішає зупиняти війну в Україні

У Пекіні є економічні інструменти впливу на Москву, однак Китаю вигідне продовження війни. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю "Главреду".

За його словами, Росія сильно залежить від китайського ринку, постачаючи туди енергоресурси, деревину та вугілля. При цьому Пекін отримує значну вигоду від співпраці й не зацікавлений у зміні існуючого стану речей.

Ступак також вважає, що Китай може розглянути можливість тиску на Кремль в обмін на вигідні пропозиції Заходу. Однак можливості Вашингтона обмежені тісними торговельними зв’язками двох країн: щорічний товарообіг США та КНР сягає приблизно 650 млрд доларів, з яких близько 350 млрд припадає на китайський експорт до Америки.

/ Інфографіка: Главред

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Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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