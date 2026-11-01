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Прихильниця Путіна Корольова зізналася у своїх почуттях до колишнього

Олена Кюпелі
1 листопада 2026, 14:57
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Прихильниця Путіна Корольова так і не відпустила свого колишнього чоловіка Ніколаєва.
Наташа Корольова про дружину Ніколаєва
Наташа Корольова про свої почуття до Ніколаєва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Проскурякова, Наташа Корольова

Коротко:

  • У чому зізналася прихильниця Путіна
  • Що з нею відбувається, коли вона бачить Ніколаєва

Співачка-зрадниця Наташа Корольова, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну, відверто розповіла про стосунки з колишнім чоловіком Ігорем Ніколаєвим.

Як пишуть російські пропагандисти, незважаючи на те, що після розставання минуло чверть століття, артистка зізналася: їхні рідкісні зустрічі досі викликають у неї сильні емоції. За словами виконавиці, вони й надалі залишаються близькими людьми, хоча вже давно живуть різними життями.

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Зараз колишні подружжя зустрічаються переважно на концертах і зйомках, однак такі зустрічі, як з’ясувалося, не проходять для них безслідно.

Наташа Корольова з Тарзаном
Наташа Корольова зі своїм другим чоловіком-стриптизером / фото: instagram.com, Наташа Корольова

"Мені здається, що ми все-таки з Ігорем, незважаючи на всю ситуацію і те, що ми вже давно не живемо разом, все одно десь у душі залишаємося близькими людьми. І, звичайно, я думаю, що й у мене завжди щось там всередині ворушиться, і в нього теж", - поділилася співачка.

Чому розпався шлюб Корольової та Ніколаєва

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв одружилися у 1992 році, а у 2001-му розлучилися. Їхні стосунки були не лише романтичними: композитор створював для співачки пісні, які стали важливою частиною її репертуару.

Пояснюючи причини розлучення, Корольова порівнювала колишнє подружжя з героями знаменитої пісні "Дельфін і русалка". За її словами, вони виявилися надто різними людьми, чиї життєві шляхи в якийсь момент розійшлися.

Співачка також розповідала, що в молодості Ніколаєв намагався змінити її під себе. Згодом вона зрозуміла, що такий підхід їй не підходить. Ще одним приводом для розбіжностей стали погляди на сім’ю: композитор хотів дитину, тоді як Корольова в той період не була готова до материнства.

Ігор Ніколаєв і Проскурякова ще можуть стати батьками
Ігор Ніколаєв і Проскурякова - чоловік і дружина / Фото 7Дней

Коли співачка сама замислилася про народження дітей, стосунки пари вже переживали серйозну кризу.

Після розлучення артистам вдалося зберегти професійні стосунки. Ніколаєв не заважав Корольовій виконувати композиції, написані ним у роки їхнього спільного життя. Він пояснював це тим, що співачка повинна мати можливість користуватися власним репертуаром.

Сам композитор також наголошував, що не має образи на колишню дружину. Він сприймав розставання як природний поворот долі, після якого у кожного почалося нове життя.

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Про особу: Наташа Корольова

Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.

12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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