1600 м² охоплено вогнем: РФ всю ніч здригалась від вибухів - де палає

Про що мова:
- В п’яти регіонах Росії пролунали вибухи
- Після атаки в Ленінградській області зафіксовано займання на площі 1,6 тисячі квадратних метрів
У ніч на 10 січня 2025 року невідомі дрони здійснили атаки на щонайменше п’ять регіонів Росії. У кількох із них зафіксовані пожежі.
Про це повідомляє Главред, посилаючись на інформацію з російських Telegram-каналів.
Зокрема, повідомляється про вибухи в Ленінградській області, де пожежу зафіксували в промисловій зоні міста Гатчина. За словами очевидців, після вибухів у районі вулиці Індустріальної з’явився великий стовп диму. МНС повідомило про займання на площі 1,6 тисячі квадратних метрів. Інформації про постраждалих наразі немає.
Ще одним постраждалим регіоном стала Ростовська область. За даними місцевих джерел, атаки зазнали кілька населених пунктів. Одним із таких став завод "ПластФактор" у селі Крим, де, ймовірно, був удар безпілотника. У соцмережах з’явилися відео з місця події.
Також атаки зазнав Краснодарський край. На відео з соцмереж видно, як дрон завдає удару по об’єкту, який, за словами автора, належить артилерійській бригаді ЗС РФ.
Міноборони РФ заявило, що ППО нібито збила 40 дронів, з яких 16 — у Ростовській області.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 8 січня в Енгельсі пролунали вибухи через атаку дронів. В результаті повідомили про сильну пожежу в районі нафтобази.
Згодом стало відомо, що в Росії ввели режим надзвичайної ситуації через удар України. Річ у тім, що внаслідок ударів по нафтобазі в Енгельсі загорівся ще один резервуар.
Окрім цього, глава Офісу президента України Андрій Єрмак також розкрив деталі удару. Було підтверджено - атаковано базу зберігання нафтопродуктів РФ "Комбінат Кристал".
Більше новин про атаки на РФ:
- Навала дронів з повітря і моря: Крим здригнувся від потужних вибухів - деталі
- На місці удару пожежа: Генштаб розкрив деталі удару по нафтобазі РФ "Ярцевська"
- У Росії неспокійно: відомо про пожежу на важливому заводі в Ростовській області
Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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