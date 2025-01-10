1600 м² охоплено вогнем: РФ всю ніч здригалась від вибухів - де палає

Сильної атаки зазнали одразу кілька населених пунктів Росії.

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Вибухи пролунали в РФ, палає промзона у Гатчині Ленінградської області / Колаж: Главред, фото: @bazabazon

Про що мова:

В п’яти регіонах Росії пролунали вибухи

Після атаки в Ленінградській області зафіксовано займання на площі 1,6 тисячі квадратних метрів

У ніч на 10 січня 2025 року невідомі дрони здійснили атаки на щонайменше п’ять регіонів Росії. У кількох із них зафіксовані пожежі.

Про це повідомляє Главред, посилаючись на інформацію з російських Telegram-каналів.

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Зокрема, повідомляється про вибухи в Ленінградській області, де пожежу зафіксували в промисловій зоні міста Гатчина. За словами очевидців, після вибухів у районі вулиці Індустріальної з’явився великий стовп диму. МНС повідомило про займання на площі 1,6 тисячі квадратних метрів. Інформації про постраждалих наразі немає.

Вибухи в РФ / фото: тг-канал Главред

Ще одним постраждалим регіоном стала Ростовська область. За даними місцевих джерел, атаки зазнали кілька населених пунктів. Одним із таких став завод "ПластФактор" у селі Крим, де, ймовірно, був удар безпілотника. У соцмережах з’явилися відео з місця події.

Також атаки зазнав Краснодарський край. На відео з соцмереж видно, як дрон завдає удару по об’єкту, який, за словами автора, належить артилерійській бригаді ЗС РФ.

Міноборони РФ заявило, що ППО нібито збила 40 дронів, з яких 16 — у Ростовській області.

Карта розташування російських НПЗ - інфографіка / Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 січня в Енгельсі пролунали вибухи через атаку дронів. В результаті повідомили про сильну пожежу в районі нафтобази.

Згодом стало відомо, що в Росії ввели режим надзвичайної ситуації через удар України. Річ у тім, що внаслідок ударів по нафтобазі в Енгельсі загорівся ще один резервуар.

Окрім цього, глава Офісу президента України Андрій Єрмак також розкрив деталі удару. Було підтверджено - атаковано базу зберігання нафтопродуктів РФ "Комбінат Кристал".

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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