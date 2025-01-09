Постачання газу РФ до Словаччини: Фіцо похвалився домовленістю з Путіним

Зупинка транзиту нібито коштувала Словаччині 500 млн євро втрачених транзитних зборів і 1 млрд євро через вищі ціни на газ.

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Фіцо розповів про угоду з Путіним / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/robertficosk

Коротко:

Фіцо домовився з Путіним про газ для Словаччини

П рем'єр-міністр висунув звинувачення Україні у завданні шкоди Словаччині

Під час зустрічі в Москві прем'єр-міністр Роберт Фіцо з очільником Кремля Володимиром Путіним забезпечив постачання газу РФ до Словаччини заздалегідь.

Як вказав прем'єр, відбулося це якраз перед тим, як Україна припинила транзит газу, пише Reuters.

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"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", - висловився політик.

Більш детальної інформації про постачання газу словацький прем'єр не надав.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну в тому, що вона завдала шкоди його країні, не продовживши угоду про транзит російського газу, термін дії якої завершується наприкінці 2024 року.

Він також пригрозив припиненням постачання електроенергії до України та скороченням допомоги біженцям.

Газопроводи з РФ в Європу / Інфографіка: Главред

Крім того, Фіцо звинуватив президента України Володимира Зеленського в "саботажі фінансових інтересів Словаччини та ЄС" через відмову продовжити транзит газу.

За інформацією оператора газотранспортної мережі Словаччини Eustream, після припинення постачання через Україну Братислава продовжує отримувати газ через Угорщину, яка транспортує його з Росії через "Турецький потік".

Водночас Фіцо заявив, що зупинка транзиту через Україну нібито коштувала Словаччині 500 млн євро втрачених транзитних зборів і 1 млрд євро через вищі ціни на газ.

Припинення транзиту російського газу до Європи - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 грудня 2025 року Україна повністю припинила транзит російського газу через свою територію, що викликало обурення прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він заявив, що такий крок України змусить країни Європейського Союзу страждати в майбутньому, тоді як Росія нібито уникне значних наслідків.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що протягом останніх 25 років обсяг транзиту російського газу через Україну до Європи перевищував 130 мільярдів кубометрів на рік. Тепер цей обсяг становить нуль, що він назвав однією з найбільших поразок для РФ.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що завершення транзиту газу в Європу через Україну жодним чином не вплине на газопостачання для українських громадян.

Більше заяв Фіцо:

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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