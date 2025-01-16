РФ завершує анексію Білорусі: в ISW попередили про серйозні загрози для світу

Білорусь допоможе країні-агресорці Росії поширювати свою владу по всьому світу.

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Путін анексує Білорусь / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот: відео

Ключові тези від ISW:

Кремль перетворює Білорусь на стратегічного партнера

Для чого Росія намагається взяти під контроль усі напрями управління Білоруссю

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що країна-агресорка Росія перебуває на завершальних етапах фактичної анексії Білорусі. Наявний набір військових, політичних та економічних інтеграційних досягнень РФ у Білорусі вже створює загрози для Заходу.

За оцінками аналітиків ISW, хоча зусилля Москви з де-факто анексії Білорусі у межах союзної держави ще не завершені, але вже досягли значних успіхів. Це вимагає від НАТО переоцінки наслідків посилення російського контролю над Білоруссю, можливостей і ресурсів, які в результаті цього Москва може використати проти Альянсу, США та України.

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Зазначається, що Кремль перетворює Білорусь на стратегічного партнера, який допомагає Росії поширювати свою владу по всьому світу.

Росія використовуватиме свої останні, але глибоко вкорінені досягнення у Білорусі, для компенсації втрат від війни проти України, прискорення свого відновлення після війни та швидшої підготовки до майбутніх війн.

"Політики повинні почати планувати майбутнє, в якому Білорусь буде не лише поневоленою нацією, але й фактично продовженням Російської Федерації", - акцентували аналітики.

Росія намагається взяти під контроль усі напрями управління Білоруссю. Ключові напрямки - ті, що спрямовані на військову, політичну та економічну інтеграцію обох держав. Це передбачатиме, зокрема, постійне базування російських військ у Білорусі. Російська влада із високою ймовірністю збирається використати населення країни у понад 9 млн людей та її стратегічне розташування на східних флангах НАТО, а також економічні ресурси.

Витрати на оборону НАТО / Інфографіка: Главред

В Інституті наголошують, хоча Росія не завершила спробу де-факто анексувати Білорусь, вона вже "досягла таких етапів, які становлять загрозу безпеці США, НАТО і України, а також загрозу подальшому існуванню Білорусі як суверенної держави".

Аналітики попередили, що Росії не потрібні додаткові інтеграційні здобутки у Білорусі, щоб становити загрозу для Заходу.

"Наявний набір військових, політичних та економічних інтеграційних досягнень Росії в Білорусі від 2020 року вже створює загрози для Заходу, які політики повинні враховувати", - зазначили в ISW.

Відносини Росії та Білорусі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ексглава МЗС заявив про ймовірність вступу Білорусі у війну - Путін дотисне Лукашенка. Володимир Огризко вважає, що вже зараз Білорусь допомагає Росії у війні, тому вона є законним об'єктом для атак.

Білоруський диктатор Лукашенко оголосив про розміщення ядерки в Білорусі та назвав Путіну умову. Він заявив, що привіз до країни "не один десяток" ядерних боєголовок. Тепер він шукає полігон для розміщення ракетного комплексу Орешник. Також Лукашенко висунув умову Путіну.

Стало відомо про причину активізації військ Білорусі на кордоні. Останнім часом Лукашенко знову посилив риторику погроз щодо України. Міністерство оборони Білорусі кілька разів за останні дні заявляло про розміщення певної кількості військ біля кордонів з Україною.

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