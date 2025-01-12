Росія завдала потужного авіаудару по інтернату у Суджі: що відомо

В інтернаті перебували люди літнього віку, багато з них - особи з інвалідністю.

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Росія завдала авіаудару по Суджі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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В школі-інтернаті, яку обстріли росіяни, перебуває понад 70 осіб

РФ запустила авіабомби по мирному населенню Суджі

Пресофіцер військової комендатури на території Курської області Олексій Дмитрашківський повідомив, що російська авіація завдала авіаудару по інтернату у місті Суджа Курської області.

"Вчора ввечері, 11 січня, російська авіація завдала два авіаційних удари в район інтернату міста Суджі. В результаті чого жінка отримала рвану рану руки. Станом на ранок дана жінка померла", - заявив речник в ефірі телемарафону. відео дня

За його словами, приміщення інтернату дуже пошкоджене, вибиті всі вікна та двері. Він додав, що в інтернеті перебували люди літнього віку, багато з них - особи з інвалідністю.

"Постало питання, куди перемістити цих людей. Люди всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, післяінсультні, одна особа з психічним захворюванням. Тобто стан людей на даний момент досить тяжкий", - пояснив Дмитрашківський.

Він додав, що на територіях РФ, які контролює Україна, перебуває близько 2 тисяч людей. В школі-інтернаті, яку обстріли росіяни, перебуває понад 70 осіб.

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