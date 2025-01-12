Росія завдала потужного авіаудару по інтернату у Суджі: що відомо

Головне із матеріалу:
- В школі-інтернаті, яку обстріли росіяни, перебуває понад 70 осіб
- РФ запустила авіабомби по мирному населенню Суджі
Пресофіцер військової комендатури на території Курської області Олексій Дмитрашківський повідомив, що російська авіація завдала авіаудару по інтернату у місті Суджа Курської області.
"Вчора ввечері, 11 січня, російська авіація завдала два авіаційних удари в район інтернату міста Суджі. В результаті чого жінка отримала рвану рану руки. Станом на ранок дана жінка померла", - заявив речник в ефірі телемарафону.відео дня
За його словами, приміщення інтернату дуже пошкоджене, вибиті всі вікна та двері. Він додав, що в інтернеті перебували люди літнього віку, багато з них - особи з інвалідністю.
"Постало питання, куди перемістити цих людей. Люди всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, післяінсультні, одна особа з психічним захворюванням. Тобто стан людей на даний момент досить тяжкий", - пояснив Дмитрашківський.
Він додав, що на територіях РФ, які контролює Україна, перебуває близько 2 тисяч людей. В школі-інтернаті, яку обстріли росіяни, перебуває понад 70 осіб.
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