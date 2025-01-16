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Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори: що відомо

Юрій Берендій
16 січня 2025, 20:34
438
Указ про проведення військових зборів серед резервістів в РФ стосується представників усіх силових структур, указ набув чинності з моменту публікації.
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори: що відомо
Путін підписав закон про призов резервістів / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

  • Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
  • Указ набуває чинності з моменту публікації

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори осіб, які перебувають у запасі. Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації країни-агресора Росії.

"Призивати у 2025 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ, військах національної гвардії РФ, рятувальних військових формуваннях Міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - ідеться в документі.

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Зазначається, що указ набуває чинності одразу після оприлюднення.

Подібні укази президент країни-агресора Росії підписує щороку. Для прикладу, у 2022 році такий документ був підписаний Путіним у березні, а у 2023-му — у травні.

На основі цього указу мобілізаційне управління Міноборони готує відповідну директиву для регіональних військкоматів. Після цього розпочинається розсилка повісток резервістам у Росії.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову на строкову військову службу, який розпочнеться 1 жовтня. В рамках цієї кампанії планують залучити 133 тисячі осіб. Документ оприлюднено на офіційному порталі правових актів РФ.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, через економічні труднощі та дефіцит людських ресурсів російський диктатор Путін змушений коригувати підходи до війни проти України.

Виснажливі бої на фронті суттєво впливають на стан російської армії, чисельність якої постійно скорочується. Це змушує Кремль розглядати більш радикальні рішення, зокрема мобілізацію. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков припускає, що Путін може вдатися до примусової мобілізації, щоб продовжувати активні наступальні дії на сході України.

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Мобілізація в Росії (з 2022)

Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

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