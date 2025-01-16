'Масова мобілізація' рятувальників: у ДСНС зробили важливу заяву

Працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери) заброньовані повним складом.

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У ДСНС розповіли про бронювання від мобілізації / Колаж: Главред, фото: Facebook/MNS.GOV.UA, УНІАН

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Інформація про мобілізацію 50% рятувальників неправдива

90% особового складу ДСНС заброньовано

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій прокоментували інформацію про те, що 50% співробітників відомства нібито підлягають мобілізації.

Як ідеться в Telegram-каналі ДСНС, опублікована раніше інформація не відповідає дійсності.

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"90% особового складу ДСНС заброньовано. Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом. Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто - ціною власного здоров'я та життя", - повідомили в ДСНС.

/ t.me/dsns_telegram

Бронь для співробітників ДСНС: що відомо

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко написав, що "останніми днями почав знову отримувати повідомлення від працівників ДСНС" із посиланням на їхнє керівництво про те, що їхня броня нібито зберігається тільки до 28 лютого, а далі 50% переводять у Збройні сили України.

"Деякі вже складають попередні списки того, кого переведуть. Це що нова серія? Таке було вже минулого року! Усе вирішилося тим, що було окреме розпорядження про 90% бронювання ДСНС. Я не розумію, навіщо знову це починати?" - написав нардеп у Telegram.

/ фото: Главред

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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