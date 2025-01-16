Кільце стискається: військові РФ окупували Нескучне на Донбасі

Нескучне - передостанній населений пункт перед селищем Велика Новосілка, який є ціллю окупантів на цьому напрямку фронту.

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Росіяни окупували Нескучне / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Коротко:

Росіяни захопили Нескучне

Армія РФ має успіхи біля семи населених пунктів

ЗСУ відновили становище біля Успенівки

Армія РФ окупувала село Нескучне Великоновосілківської селищної громади на Донеччині та просунулася в низці населених пунктів у Донецькій області. Про це в ніч на 16 січня повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Водночас Сили Оборони України відновили становище біля Успенівки Донецької області.

відео дня

"Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Тимчасовому, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів", - йдеться у повідомленні.

Нескучне на карті / deepstatemap

Зазначимо, Нескучне - передостанній населений пункт перед селищем Велика Новосілка, яке є ціллю росіян на цьому напрямку фронту. Від наближення до Великої Новосілки росіян тепер відділяє лише маленьке село Времівка. Відстань між крайніми точками напівоточення Великої Новосілки становить 6 кілометрів.

Нескучне на карті / deepstatemap

Нескучне розташоване на лівому березі річки Мокрі Яли. Відстань до центру громади становить близько 5 км і проходить автодорогою місцевого значення.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У зведенні Генштабу за 16 січня нічого не йдеться про окупацію Нескучого. Повідомляється, що протягом відбулося 118 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції ЗСУ поблизу Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони відбили шість атак загарбників.

Дев'ять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецького та Кримського. Ворог завдав авіаударів КАБами по Краматорську, Іванопіллю, Дружківці, Костянтинівці та Петрівці.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Вдале, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звіряче, Успенівка, Андріїв. ЗСУ зупинили 41 штурмову дію противника.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупаційні війська захопили село Янтарне Покровського району Донецької області. Про це в ніч на 15 січня повідомили аналітики DeepState.

Російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. За даними DeepState, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

Як повідомляв Главред, бої за Покровськ Донецької області не вщухають. До околиць міста окупантам залишилося кілька кілометрів. Армія країни-агресора посилила обстріли. Практично вся критична інфраструктура в місті знищена.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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