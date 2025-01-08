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Ту-160 "підрізали крила": деталі удару по нафтобазі в Енгельсі – Defense Express

Олексій Тесля
8 січня 2025, 14:49
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Стратегічні бомбардувальники РФ використовують доволі специфічне паливо підвищеної щільності.
Ту-160 'підрізали крила': деталі удару по нафтобазі в Енгельсі – Defense Express
Бомбардувальники РФ могли залишити без пального / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот із відео

Важливо:

  • ЗСУ вразили військовий об'єкт стратегічного значення
  • Ту-160 можуть знизити свою активність

У результаті дронового удару по нафтобазі в Саратовській області українським силам вдалося вразити військовий об'єкт стратегічного значення.

Це може призвести до помітного зниження активності стратегічних бомбардувальників Ту-160, за допомогою яких країна-агресор РФ завдає ударів по мирних містах України, пише видання Defense Express.

відео дня

Військові аналітики зазначають, що стратегічні бомбардувальники РФ використовують доволі специфічне паливо підвищеної щільності марки Т-8В, виробництво якого здійснюють далеко не на кожному НПЗ.

Як з'ясовується, у Радянському Союзі паливо підвищеної густини виробляли тільки на нафтохімічних комбінатах в Ангарі та Орську. Даних щодо виробництва в сучасній РФ у відкритому доступі немає.

"Таким чином, якщо вдалося вразити резервуари, на яких зберігалося паливо Т-8В для Ту-160, це може певною мірою "приземлити" ці машини і знизити активність їх використання ворогом", - додали автори матеріалу.

Ту-160 'підрізали крила': деталі удару по нафтобазі в Енгельсі – Defense Express
/ Инфографика Главреда

Удари вглиб РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Енгельсі прогриміли вибухи через атаку дронів. Губернатор Саратовської області заявив про "потрапляння уламків" нібито збитого БпЛА на промисловий об'єкт в Енгельсі.

Як повідомляв Главред, 4 січня найбільший морський торговельний порт РФ атакували дрони. Цей торговий порт вважається другим за величиною після Новоросійська.

Нагадаємо, за атакою на найбільший російський торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області стоїть Служба безпеки України. Далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно вразили ціль.

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Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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