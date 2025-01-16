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Трамп може вести переговори з Путіним за спиною України: дипломат назвав ризики

Альона Вороніна
16 січня 2025, 14:41
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Трамп ніколи не говорив, що він не буде нічого обговорювати про Україну без України – він схильний до односторонніх дій.
Трамп може вести переговори з Путіним за спиною України: дипломат назвав ризики
Трамп може вести переговори з Путіним за спиною України/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОПУ

Основні тези Яременка:

  • Трамп ніколи не говорив фрази "нічого про Україну без України" – це не його підхід
  • Він схильний до односторонніх дій
  • Тому є загроза, що він робитиме чи говоритиме те, що не підтримуватиме Україна

Є ризик, що обраний президент США Дональд Трамп може про щось домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним за спиною в українців.

Трамп ніколи не говорив і не скаже фрази "нічого про Україну без України", адже це не його підхід. Він більше схильний до односторонніх дій. Таку думку висловив народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко в інтерв’ю Главреду.

"В даному випадку можна сказати, що так і буде. Очевидно, що Трамп не говорив і ніколи не скаже "нічого про Україну без України", бо це не його підхід. Трамп схильний до односторонніх дій, і не тільки у питаннях, пов’язаних з Україною. Україна якраз є найменш яскравим прикладом, оскільки є навіть більш жорсткі ситуації з формальними союзниками США по НАТО. Наприклад, подивіться, як Трамп ставить питання щодо Канади", – зазначив Яременко.

За його словами, тому є загроза того, що президент Трамп робитиме або говоритиме щось, що не знаходитиме в України повної підтримки і розуміння.

"Що стосується Путіна, то це абсолютно прогнозовано – ми розуміємо, куди він хилитиме. І навряд чи до першої зустрічі з Трампом позиція Росії якось зміниться. Зараз Москва наполягає на тому, що "готова до миру, але з урахуванням ситуації, що склалося на полі бою". Фактично Росія готова до капітуляції України, якщо взяти до уваги всі її вимоги: демілітаризацію, денацифікацію тощо, які реалізуються у вигляді закидів про внутрішньополітичні зміни в Україні і щодо церкви, і щодо мови, і щодо іншого. Тобто Росія висипе на стіл мільйон вимог у якості передумови для досягнення певних домовленостей. Саме такою буде позиція Путіна", – сказав нардеп.

Він зазначив, що поки що незрозуміло, як на це все буде відповідати Трамп. І саме це викликає в України острах і хвилювання. За словами Яременка, саме це є причиною, чому наша дипломатія повинна бути дуже активною і в двосторонньому діалозі зі США, щоб уникнути непорозумінь і підготувати адміністрацію Трампа до врахування нашої позиції, і в діалозі з партнерами, які мають вплив на США або доступ до президента Трампа. Зараз це є завданням номер один.

"За моїм необережним прогнозом, зустріч Трампа і Путіна нічим корисним для нас не закінчиться, але не закінчиться вона і нічим страшним для нас. Сподіваюся, що те, що росіяни не відчувають і не поводять себе так, ніби у них є проблеми, стане розчаруванням або відкриттям для нової адміністрації США. Вони "закусили удила", хочуть перемоги і будуть говорити про неї, причому по-хамськи. Сподіваюся, все це трошки остудить деякі уми навколо президента Трампа і йому намалює зовсім іншу перспективу, як треба ставитися до цієї проблеми", – сказав Яременко.

Дивіться відео розмови з Богданом Яременком, в якій він розповів, чого чекати Україні від Трампа після інавгурації:

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним. Дональд Трамп пояснив свою стратегію завершення війни.

Також раніше заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун сказав, якого завершення війни в Україні хоче Трамп. Обраний президент США хоче зробити Америку великою, але не розуміє важливого нюансу, вважає Віктор Ягун.

У Bloomberg раніше повідомляли, що Кремль вимагатиме розриву зв'язків України з НАТО на переговорах з Трампом. Україна і Росія ведуть непублічні переговори в Катарі про правила захисту ядерних об'єктів від нападів.

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Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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