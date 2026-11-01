Росія цинічно використала Олешки: що відбувається після унікального перемир’я

Успішна операція в Олешках стала рідкісним прикладом тривалого припинення вогню на одній із найнебезпечніших ділянок фронту.

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Що зараз відбувається в Олешках / Колаж "Главред", фото: скріншот

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Евакуація мешканців Олешок успішно завершилася

Режим припинення вогню діє до вечора 1 листопада

ЗСУ готуються до можливого відновлення російських ударів

Безпрецедентна гуманітарна місія у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершилася успішно: евакуйовані мешканці вже дісталися до підконтрольної Україні території й перебувають у безпеці. Серед врятованих - люди похилого віку, сім’ї з дітьми та маломобільні громадяни. Найстаршій евакуйованій - 94 роки, наймолодшій дитині - трохи більше року.

Однак завершення евакуації поки що не означає повернення до звичайного режиму бойових дій. Узгоджене припинення вогню має діяти до 22:59 1 листопада. Українські військові заявляють, що повністю дотримуються досягнутих домовленостей, водночас уважно відстежуючи дії російських підрозділів на Придніпровському напрямку. За даними української сторони, Росія скористалася перервою не лише для виконання гуманітарних домовленостей, а й для ротації особового складу, евакуації поранених, поповнення запасів та зміцнення позицій.

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У Силах оборони попереджають, що після завершення режиму тиші російські війська можуть знову активізувати удари по правобережній частині Херсонщини з використанням безпілотників, артилерії та тактичної авіації, а також відновити спроби проникнення в острівну зону дельти Дніпра.

Евакуація мешканців Олешок завершилася успішно

Основна фаза гуманітарної операції розпочалася 30 жовтня після підготовки та розмінування маршрутів. До міста прибув гуманітарний конвой, який доставив допомогу та розпочав вивезення цивільних осіб. Для операції підготували 25 автобусів, машини швидкої допомоги та близько 50 медичних працівників. За повідомленнями ЗМІ, евакуаційний конвой був розрахований на понад 750 осіб.

Мешканці самостійно обирали, куди вони хочуть виїхати. Більшість евакуйованих попрямували на підконтрольну Україні територію, частина людей вирішила їхати в бік Росії, а деякі мешканці залишилися в Олешках. Українська група разом із цивільними особами пройшла складний маршрут через російську територію та Білорусь, після чого люди перетнули український кордон на Чернігівщині.

31 жовтня український омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив завершення основної частини місії. За його словами, люди дуже втомилися після складної подорожі, проте були щасливі нарешті опинитися в безпеці.

Команда омбудсмена вже почала працювати безпосередньо з евакуйованими, з’ясовуючи, яка допомога кожному з них потрібна в першу чергу.

"Люди дуже втомлені після складної подорожі, але водночас щасливі. Діляться пережитим, розповідають про свої плани, говорять про те, що їм зараз потрібно. Моя команда вже поспілкувалася з кожним і кожною, щоб визначити першочергові потреби та необхідну допомогу", - повідомив Лубінець.

Найстаршій врятованій - 94 роки

За офіційними повідомленнями про успішне завершення операції стоять долі людей, які тривалий час жили у тимчасово окупованому місті практично поруч із лінією фронту.

Голова Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що найстаршій жінці, яку вдалося вивезти, 94 роки, а найменшій дитині - всього один рік.

"Евакуйовані мешканці Олешок - у безпеці. Гуманітарна місія завершилася успішно. За цими офіційними словами - людські долі, роки болю й очікування. Найстаршій врятованій - 94 роки, наймолодшій дитині - всього рік. Сльози, обійми і, нарешті, перші хвилини спокою без постійного страху за життя", - заявив Буданов.

Лубінець наводив схожі дані, уточнюючи, що наймолодшому евакуйованому трохи більше року. Разом із людьми з Олешок вивозили й домашніх тварин - собак, котів, папугу та навіть єнота.

До повномасштабного вторгнення в Олешках проживало близько 24 тисяч осіб. До 2026 року, за оцінкою Олешківської міської військової адміністрації, у місті залишалося близько двох тисяч мешканців, переважно люди похилого віку та маломобільні особи, ті, хто доглядав за ними, а також діти.

Буданов: гуманітарні спецоперації мають тривати

Кирило Буданов назвав місію безпрецедентною і заявив, що подібні гуманітарні операції не повинні залишитися поодиноким випадком.

Він особливо відзначив участь першої леді США Меланії Трамп, яка брала участь у узгодженні гуманітарної ініціативи та режиму припинення вогню. Також Буданов подякував президенту України Володимиру Зеленському за політичну підтримку операції та Дмитру Лубінцю - за безпосередню координацію процесу.

"Багато чого залишиться за кадром, але ми продовжимо роботу: гуманітарні спецоперації мають тривати й перейти у системні рішення", - наголосив глава Офісу президента.

За словами Буданова, усі сторони виконали необхідні домовленості, завдяки чому вдалося реалізувати основне гуманітарне завдання, і люди змогли покинути небезпечний район.

Україна хоче зробити такі місії регулярними

Український омбудсмен також вважає, що операція в Олешках має стати не винятком, а першим прикладом нового механізму порятунку цивільного населення з найбільш небезпечних прифронтових та окупованих районів.

Лубінець повідомив про домовленість продовжувати роботу над регулярними гуманітарними місіями. За його словами, мешканці територій, що знаходяться в безпосередній близькості до фронту, потребують постійної підтримки, тому досвід Олешок необхідно використовувати для подальших операцій.

"Олешки мають стати першим кроком. Люди, які живуть поблизу лінії фронту, потребують постійної підтримки. Будемо працювати, щоб вони її отримували", - зазначив омбудсмен.

Саму операцію він назвав складним процесом, який включав переговори, узгодження режиму тиші, підготовку маршрутів, доставку гуманітарної допомоги безпосередньо в Олешки та організацію безпечного виїзду цивільних осіб.

Режим тиші став найтривалішим з 2022 року

Для проведення гуманітарної місії сторони узгодили локальний режим припинення вогню, який почав діяти 27 жовтня. Згодом його зону розширили, щоб забезпечити безпечний рух гуманітарних колон.

За словами Дмитра Лубінця, домовленості мають діяти до 22:59 1 листопада. Омбудсмен назвав цей період найтривалішим узгодженим режимом тиші з 2022 року.

Режим припинення вогню дозволив не тільки організувати евакуацію, а й провести розмінування маршрутів та доставити гуманітарну допомогу мешканцям міста.

При цьому повідомлення цивільних представників та військових про ситуацію під час перемир’я описують різні аспекти того, що відбувається. Представники гуманітарної місії заявляли, що необхідні для евакуації домовленості були дотримані й операція відбулася. Українські військові водночас фіксували активність російських підрозділів поза межами власне гуманітарного процесу.

Військові: Україна повністю дотримується режиму припинення вогню

За даними української сторони, оперативна ситуація на Придніпровському напрямку залишається складною та динамічною. Підрозділи морської піхоти та інші частини Сил оборони України продовжують дотримуватися узгодженого режиму припинення вогню в районі проведення гуманітарної операції.

Спікер морської піхоти Павло Дрогаль у коментарі Главреду заявив, що порушень домовленостей з боку Сил оборони не було.

Головною метою перерви було саме порятунок мирних мешканців Олешок. Для людей, багато з яких роками перебували під окупацією практично на лінії бойового зіткнення, поява безпечного гуманітарного вікна стала рідкісною можливістю покинути місто.

Водночас військові попереджають, що російська сторона використала період відносного затишшя і для власних військових завдань.

Росія використала перерву для ротації та зміцнення позицій - ЗСУ

За інформацією українських військових, під час дії режиму тиші російські підрозділи проводили ротацію особового складу, евакуювали поранених і загиблих, займалися логістикою, поповнювали необхідні запаси та зміцнювали позиції, які вони займали.

Крім того, Сили оборони неодноразово фіксували російські розвідувальні безпілотники, які вели спостереження в районі проведення операції. Українська сторона також повідомила про випадки скидання боєприпасів з безпілотників на позиції ЗСУ.

Втрат серед українських підрозділів у результаті цих епізодів не було.

Таким чином, незважаючи на успішне проведення самої гуманітарної операції, українські військові не вважають ситуацію на цьому напрямку стабілізованою і продовжують готуватися до різних варіантів розвитку подій після завершення перемир’я.

ЗСУ готуються до відновлення російських ударів

В українському командуванні визнають, що точно спрогнозувати дії російських військ після закінчення режиму тиші неможливо. Однак характер активності противника до початку гуманітарної паузи дозволяє визначити найімовірніші сценарії.

Зокрема, Сили оборони припускають відновлення ударів по правобережжю Херсонської області. Росія може знову застосовувати ударні безпілотники, ствольну та реактивну артилерію, а також тактичну авіацію.

Херсон та інші населені пункти правобережної частини області тривалий час зазнають російських ударів з протилежного берега Дніпра, тому військові виходять з того, що після завершення гуманітарної паузи ця активність може відновитися.

Росія може знову спробувати зайти на острови Дніпра

Ще однією потенційною загрозою залишаються спроби російських підрозділів просунутися в острівну зону дельти Дніпра та закріпитися там.

Українські військові зазначають, що Росія систематично вживала подібних заходів і раніше, намагаючись перекидати невеликі групи на острови та облаштовувати там позиції. Однак більшість таких спроб припинялася підрозділами морської піхоти.

Сили оборони заявляють, що продовжують контролювати острівну зону, постійно стежать за переміщеннями російських підрозділів і готові реагувати на нові спроби інфільтрації.

Зокрема, українська сторона стверджує, що одна з останніх спроб російського десанту висадитися в районі Корабела в Херсоні завершилася знищенням групи та плавзасобів.

Тому острови в дельті Дніпра, незважаючи на гуманітарне затишшя навколо Олешок, залишаються однією з найскладніших зон на всій південній ділянці фронту.

Меланія Трамп: Олешки дають надію на стійкий мир

Перша леді США Меланія Трамп після завершення евакуації вперше публічно прокоментувала результати операції.

Вона назвала успішну гуманітарну місію прикладом того, що навіть в умовах війни сторони здатні досягати домовленостей заради порятунку мирних жителів.

"Надія на сталий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну", - написала Меланія Трамп.

Перша леді США також висловила надію на те, що гуманітарна співпраця зможе стати кроком до ширших домовленостей.

"Разом ми можемо побудувати мирну планету, світ, сповнений можливостей для наших дітей", - додала вона.

Меланія Трамп брала участь у переговорах щодо організації гуманітарної місії. За опублікованими даними, її представники підтримували контакти з українською та російською сторонами під час узгодження локального припинення вогню.

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