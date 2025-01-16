'Є таємна частина': Зеленський розкрив нові деталі про сторічну угоду з Британією

Сторічна угода з Британією має таємну частину, яка спрямована на посилення стійкості України, розповів президент України.

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Сторічна угода з Британією має таємну частину / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головні тези Зеленського:

Сторічна угода з Британією відкриває новий формат партнерства

У 2025 році Великобританія надасть $6,6 млрд допомоги

Угода містить секретну частину, яка додасть Україні стійкості

Сторічна угода між Україною та Британією відкриває нову сторінку у відносинах двох країн, які нині є найтіснішими. У 2025 році Великобританія надасть Україні 6,6 мільярда доларів військової допомоги. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Візит Прем’єр-міністра Британії, підписання сторічної угоди. Це принципово новий формат відносин. Найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією, і деякі речі, які ми включили в сторічну угоду з Британією, точно можна робити також з іншими державами, розвиваючи наші партнерства. Більше оборонної взаємодії, безпекової", - сказав глава держави.

відео дня

За його словами, Британія цього року надасть військову допомогу на суму $6,6 млрд. З них понад три мільярди доларів передбачені як щорічна обов’язкова підтримка, яка буде надаватися "стільки, скільки буде потрібно".

Зеленский зазначив, що угода також охоплює економічне, технологічне та освітнє партнерство – розвиток українських шкіл і університетів разом із британськими.

"Є також і закрита, таємна частина угоди. Все те, що дійсно нам додає стійкості, можливостей розвиватися", - додав президент.

Крім цього, Зеленський разом із прем’єр-міністром Британії зустрівся з виробниками українських дронів. Президент зазначив, що Україна є найкращим місцем для їхнього виробництва, що робить процес більш ефективним.

"Це саме та зброя, яку зараз виробляють в Україні і найвигідніше виробляти саме тут, ніж будь-де в Європі. І ми постійно робимо наші дрони більш ефективними. Буде більше інвестицій і від партнерів – у виробництво українських дронів. Цей рік має бути рекордним за обсягами наших дронів", - заявив він.

Візит прем'єр-міністра Британії - головне

Як повідомляв Главред, 16 січня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до України. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві обговорювалися перспективи участі британських військових у миротворчих місіях після завершення війни.

Головною подією візиту стало підписання угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією. Документ передбачає поглиблення співпраці в оборонній, економічній, енергетичній та інноваційній сферах.

Крім цього, президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером наголосив, що Україна повинна мати сильну позицію для переговорів з Росією. Для цього потрібні потужне озброєння, чіткі гарантії безпеки (включно зі вступом до ЄС та НАТО), а також швидкі рішення щодо заморожених російських активів. Стармер підтримав ідею "миру через силу".

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