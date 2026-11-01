"Йдеться про виживання": Трамп отримав потужний важіль тиску на Україну

Експерт вважає, що американський президент схильний розглядати міжнародні відносини крізь призму переговорів та угод.

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"Мова йде про виживання": Трамп отримав потужний важіль тиску на Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Які інструменти США можуть використовувати для тиску на Україну

У чому Огризко вбачає відмінності між підходами Києва та Трампа

Що сталося з попередженнями США та системою Starshield

Обмеження в роботі військового супутникового зв’язку Starshield та перебої з американськими попередженнями про російські балістичні атаки можуть використовуватися Вашингтоном як дієві інструменти тиску на Київ.

Таку думку в чаті "Главреда" висловив керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України та дипломат Володимир Огризко.

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Експерт вважає, що президент США Дональд Трамп розглядає подібні можливості насамперед як важелі, здатні вплинути на позицію українського керівництва. При цьому, на думку Огризко, підхід американського президента до переговорів принципово відрізняється від українського сприйняття війни.

Огризко назвав інструменти тиску на Київ

У жовтні Україна дійсно зіткнулася з проблемами одразу у двох чутливих сферах. Володимир Зеленський заявляв, що Київ протягом двох ночей не отримав від партнерів попереджень про російські балістичні атаки. Водночас українські військові повідомили про обмеження в роботі Starshield - військової версії супутникової системи SpaceX. Обмеження швидкості ускладнили роботу безпілотних систем, зокрема дронів-перехоплювачів.

Огризко вважає такі можливості серйозними важелями впливу на Україну.

"Це інструменти, причому досить дієві. І Трамп це чудово розуміє та знає, що таким чином на нас можна тиснути", - заявив дипломат.

При цьому обставини введення обмежень щодо Starshield спочатку залишалися предметом суперечок. Українські джерела повідомляли, що зміни були введені без попереднього попередження Сил оборони, однак доказів того, що це сталося саме з політичних причин, на той момент не було.

Пізніше Reuters повідомило, що до 25 жовтня попередження США про балістичні атаки були повністю відновлені, а швидкість роботи Starshield знову збільшена.

"У нас йдеться про виживання нації"

На думку Огризко, основна проблема полягає в принципово різних підходах Києва і Трампа до питання припинення війни.

Експерт вважає, що американський президент схильний розглядати міжнародні відносини крізь призму переговорів і угод, тоді як для України йдеться про питання існування держави та збереження її території.

"Він не розуміє, що у нас інша логіка поведінки: якщо у Трампа все зводиться до фінансових угод, то у нас йдеться про виживання нації", - заявив Огризко.

За його словами, для української сторони є неприйнятним підхід, за якого втрата частини території розглядається як обставина, після якої можна просто повернутися до звичайних економічних відносин із державою-агресором.

"Він не розуміє, що можна боротися за своє існування, а не віддавати 20 % своєї території й починати з ворогом торгувати та обмінюватися дружніми посланнями", - додав дипломат.

Про особу: Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України (2007–2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року очолює аналітико-інформаційний Центр досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Нове час" та "Українська правда". З 2022 року - проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Гринченка.

Огризко пояснив, у чому вбачає головну проблему підходу Трампа

Екс-міністр закордонних справ вважає, що для Трампа сама можливість домовитися має надзвичайно велике значення навіть в умовах війни.

"Трамп - людина з іншої планети, з іншою логікою життя. Він вважає, що за будь-яких обставин треба торгуватися, навіть якщо у тебе відібрали 20 % території. Усе, крім бізнесу, не має жодного сенсу", - заявив Огризко.

На тлі дискусії навколо американської підтримки держсекретар США Марко Рубіо публічно заявляв, що Трампу не подобається бачити наслідки влучень російських балістичних ракет у житлові будинки Києва та загибель мирних мешканців.

Таким чином, Огризко розглядає розвідувальні та технологічні можливості США як потенційно потужні засоби впливу на позицію України. Однак події другої половини жовтня показали, що ситуація залишається мінливою: після періоду перебоїв у попередженні про балістичні атаки колишні можливості Starshield були відновлені.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що європейські союзники оплачують американську зброю, яку передають Україні. Водночас він критикував попередню адміністрацію за нібито передачу ресурсів і згадував суму в 350 мільярдів доларів під час виступу 27 жовтня на мітингу в Техасі.

Також президент США заявив, що у відносинах з Росією щодо війни в Україні досягнуто значного прогресу. За його словами, найближчим часом має відбутися зустріч за участю Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що українська сторона розглядає тристоронню зустріч як підготовку до подальшого діалогу. Він зазначив, що підготовка переговорів в Абу-Дабі має стати приводом для просування процесу.

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