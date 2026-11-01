ЗСУ встановили два рекорди, які стали серйозним ударом для РФ - Зеленський

У жовтні Росія втратила понад 54 тисячі військових убитими та важкопораненими.

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ЗСУ звільнили більше територій, ніж ворог захопив / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, Сухопутні війська ЗС України

Ключові тези Зеленського:

У жовтні Росія втратила 54 400 військових

Сили оборони повернули 96,2 кв. км

РФ може зупинити втрати, погодившись на припинення вогню та дипломатію

У жовтні російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 окупантів. Водночас Сили оборони України звільнили більше території, ніж російські окупанти змогли захопити. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"За один місяць Росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 своїх військових. Це рекорд за всі місяці повномасштабної війни. Є рекорд і добових втрат: 2250 осіб армія РФ втратила 21 жовтня", - розповів глава держави. відео дня

Президент також повідомив, що в жовтні українські Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра території. Це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж російським окупантам вдалося захопити за цей самий період.

"Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого", - заявив Зеленський.

Глава держави подякував українським захисникам і захисницям, бригадам та підрозділам за результати на фронті. Він також наголосив, що для припинення втрат Росії достатньо погодитися на припинення вогню та дипломатичне врегулювання.

На які міста націлилися росіяни - думка експерта

Полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський в ефірі Радіо NV розповіВ, що Добропілля та Костянтинівка можуть опинитися під контролем російських окупантів, якщо Сили оборони не отримають додаткового поповнення особового складу. Стратегічне завдання Кремля залишається незмінним - захопити весь Донбас.

Добропілля / Інфографіка: Главред

За словами експерта, скорочення кількості напрямків активного російського наступу не означає, що загроза минула. Попри значні втрати, російські війська продовжуватимуть просуватися вперед.

"Я дуже обережно кажу про стабілізацію, я далекий від ейфорії. Коли ми кажемо про звуження ділянок, на яких противник веде наступальні бойові дії, то абсолютно природно, що вони понесли шалені втрати, але при цьому задача, яка була поставлена, не була відкликана, не змінена", - наголосив Грабський.

Він зазначив, що для запобігання прориву необхідно посилювати українські підрозділи додатковими ресурсами та особовим складом. Водночас без належного поповнення експерт не береться гарантувати утримання позицій у Костянтинівці, на околицях Часового Яру та в Добропіллі.

Ситуація на фронт - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, німецьке видання BILD із посиланням на українських військових повідомило про можливе використання перемир'я для підготовки наступу. У матеріалі зазначено, що росіяни безперервно перекидають КамАЗи з бойовими групами, наближають підрозділи безпілотників до Дніпра та обладнують протидронові сітки, зокрема навколо Каховки.

Аналітики проєкту DeepState зафіксували просування російських сил на Харківщині поблизу прикордонного села Гранів. У повідомленні зазначено, що оновлення мапи відбулося 30 жовтня і що ворог розширив зону контролю біля Граніва в Дергачівській громаді.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті констатував, що українські сили продовжують локальні просування на кількох напрямках. У звіті ISW наведено, що ЗСУ нещодавно просунулися на північний схід від Борової та провели контратаки поблизу Лимана і Слов'янська.

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Про перосу: Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

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