В Україні оголосили тривогу через нібито ядерну і хімічну загрозу - що відомо

Застосунок для сповіщення про повітряну тривогу зламаний.

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Користувачі застосунку "Повітряна тривога" отримали незвичні сповіщення / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

Українців попереджали про ядерну та радіаційну загрозу

Частина повідомлень була російською

Застосунок "Повітряна тривога" зламали

Увечері 1 листопада користувачі застосунку "Повітряна тривога" отримали сповіщення про нібито радіаційну та хімічну загрозу, а також вуличні бої в Києві. Застосунок, імовірно, зазнав ворожого впливу. Про це повідомив громадський діяч Сергій Стерненко.

Близько 22:55 користувачі почали отримувати повідомлення про нібито ядерну загрозу по усій Україні, а також про хімічну загрозу в Києві. Кияни також отримали повідомлення про вуличні бої.

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Повідомлення, які отримали українці / Фото: скріншот

Примітно, що частина фейкових сповіщень була написана російською мовою, хоча застосунок призначений для оповіщення українських користувачів. В одному з повідомлень стверджувалося, що в напрямку України нібито летить російська ракета "Орєшнік".

Повідомлення, які отримали українці / Фото: скріншот

Що сталося із застосунком "Повітряна тривога"

За попередньою інформацією, причиною неправдивих сповіщень міг стати злам системи оповіщення. Екскерівник ЦПД Андрій Коваленко припустив, що йдеться про несанкціонований доступ до застосунку повітряних тривог.

"Може бути кібератака, чекайте офіційних повідомлень", - закликав він.

Водночас у Повітряних силах закликали не піддаватися паніці та наголосили, що радіаційної загрози немає.

"Імовірно, додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає", - повідомили військові.

Повідомлення, які отримали українці / Фото: скріншот

Українців закликають не переходити за посиланнями, які можуть надходити в підозрілих повідомленнях застосунку. Також варто стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та місцевої влади.

Збої і хакерські атаки на застосунки - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Міноборони повідомило про технічний збій у додатку "Резерв+". У відомстві порадили користувачам тимчасово користуватися паперовими документами.

АТБ підтвердило факт кібератаки на ресурси компанії. Прессекретар компанії повідомив про хакерську атаку на сайт і заявив, що проводяться технічні роботи. За даними компанії, зловмисники вимагали викуп у $400 тисяч і повідомляли про нібито викрадення даних 7,9 млн клієнтів.

Криптобіржа Binance повідомила про масштабну кібератаку і втрати цифрових активів. У компанії інформували, що внаслідок злому втрачено $6,3 млрд, однак частину коштів вдалося заморозити.

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Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня по 15 липня 2026 року - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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