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"Потрібні поступки": кандидат в держсекретарі США розповів, як завершити війну

Руслана Заклінська
15 січня 2025, 19:49оновлено 15 січня, 20:37
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РФ не зможе захопити всю Україну, оскільки територія країни занадто велика, а українці відчайдушно захищають свою землю, сказав Марко Рубіо.
'Потрібні поступки': кандидат в держсекретарі США розповів, як завершити війну
Кандидат Трампа в держсекретарі США зробив заяву про війну Росії проти України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези Рубіо:

  • І Україні, і РФ доведеться піти на поступки для завершення війни
  • Росія не зможе захопити всю Україну
  • Для переговорів Україна повинна мати важелі впливу

Закінчення війни в Україні має бути офіційною політикою США. Для досягнення миру обидві сторони повинні піти на "поступки". Про це заявив кандидат Трампа на посаду державного секретаря Марко Рубіо на слуханнях у Сенаті, пише NBC News.

"Я хочу, щоб смерті припинилися. Я хочу, щоб люди перестали вмирати. Я хочу, щоб припинилися вбивства. І, чесно кажучи, я не знаю, як хтось може казати, що не хоче цього. Руйнування, які переживає Україна, є надзвичайними", - сказав він.

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Він підкреслив, що Росія не зможе захопити всю Україну, оскільки територія країни занадто велика, а "українці надто хоробрі" і відчайдушно захищають свою землю. Він також зазначив, що неможливо повністю витіснити росіян з окупованих територій.

"Проблема, з якою стикається Україна, полягає не в тому, що у неї закінчуються гроші, а в тому, що у неї закінчуються українці. Тут важлива різниця в розмірах. Те, що зробив Володимир Путін, є неприйнятним. У цьому немає жодних сумнівів, але ця війна має закінчитися. І я думаю, що це має бути офіційною політикою Сполучених Штатів, - ми хочемо, щоб вона (війна - Главред) закінчилася", - заявив кандидат на посаду держсекретаря.

Рубіо підкреслив, що мирне врегулювання війни вимагає складної дипломатії та готовності до поступок з обох сторін. За його словами, важливо, щоб і Росія, і Україна, і США мали важелі впливу, аби досягти балансу в переговорах.

"Потрібні поступки з боку Російської Федерації, а також з боку українців і Сполучених Штатів. Також важливо, щоб був певний баланс з обох сторін. По суті, буде важко досягти цієї мети - припинення вогню і, зрештою, мирного врегулювання, якщо обидві сторони не матимуть важелів впливу", - припустив політик.

На його думку, Путін намагається отримати максимальні важелі впливу для того, щоб змусити Україну погодитись на нейтралітет, переоснаститися і напасти знову через 4 або 5 років. Рубіо підкреслив, що такий розвиток подій є неприйнятним для міжнародної спільноти.

"З тієї ж причини я вважаю, що важливо, щоб українці мали важелі впливу, але їм також доведеться піти на поступки, щоб досягти цієї угоди. Це буде дуже важко. Це буде непросто. Конфлікти такого характеру, які мають історичне підґрунтя, вимагають багато жорсткої дипломатії та важкої роботи, але це те, що має відбутися. Цей конфлікт має закінчитися", - додав сенатор.

Дивіться відео заяви Марко Рубіо:

'Потрібні поступки': кандидат в держсекретарі США розповів, як завершити війну
Виступ Марко Рубіо в Сенаті / Фото: скріншот

Завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, перед виборами 5 листопада Дональд Трамп обіцяв укласти угоду між Україною та Росією вже в перший день на посаді, але його радники визнають, що на врегулювання війни піде кілька місяців або навіть більше. Оцінки радників співпадають з попередніми заявами спецпредставника Трампа Кіта Келлога про завершення війни протягом 100 днів.

Також нардеп Федір Веніславський вважає, що є два можливі варіанти завершення війни: або постачання далекобійних ракет для ударів по Росії, або допомога миротворців для зупинки бойових дій. Однак наразі це питання залишається на рівні обговорень і припущень у парламенті.

Як повідомляв Главред, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун стверджує, що Дональд Трамп прагне завершити війну, щоб США не витрачали кошти на Україну. Основне завдання Трампа — зробити Америку великою, але він не розуміє, що без геополітичних успіхів США не зможуть бути великими.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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війна в Україні Марко Рубіо війна Росії та України мирні переговори з Росією
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