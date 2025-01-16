Переоцінює себе: поразка України у війні буде провалом Трампа - Кулеба

За словами Кулеби, ніхто не знає, що буде в найближчі місяці.

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Війна в Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/dmytro.kuleba, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви ексміністра:

Трамп переоцінює свої можливості щодо швидкого закінчення війни

Поразка України у війні буде провалом Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп і його команда переоцінюють свої можливості щодо швидкого закінчення війни Росії проти України. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Суспільному".

"Спочатку вони резервували 24 години, а зараз уже мова про 100 днів. Я боюсь, що потім будуть ще додаткові проміжки часу", - сказав він. відео дня

Кулеба додав, що ми стали свідками офіційного проголошення доктрини Дональда Трампа, яка полягає в тому, що "жодних правил не існує, існує тільки одне правило - мій національний інтерес".

"Що буде в найближчі місяці, насправді, сьогодні не знає ніхто", - наголосив він.

Крім того, ексміністр підкреслив, що поразка України у війні "буде провалом Трампа".

"Ти розказував, що у Байдена був Афганістан - що Байден зганьбив Америку в Афганістані, коли таліби за тиждень проїхалися всією країною. Ну, так ти програв. Там Байден програв талібам. А ти в Україні програв кому? Росіянам і китайцям. Ти ж сам виголошуєш, що китайці - твій головний опонент", - підкреслив він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про завершення війни - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, радники обраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною в найближчі місяці.

Також у команді Трампа признали, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше часу. Оцінки радників збігаються зі словами спецпредставника Трампа з врегулювання війни в Україні Кіта Келлога стосовно закінчення війни протягом 100 днів.

Крім того, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп заявив, що Путін висловив бажання провести переговори.

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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