Могилевська вперше показала обличчя своєї молодшої доньки

Наталія Могилевська продемонструвала шикарний костюм своєї молодшої доньки.

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Наталія Могилевська - мама двох дівчаток / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

З якої нагоди співачка показала доньку

Як вона виглядала у святковому вбранні

Популярна українська співачка та тренерка вокального шоу "Голос країни" Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками новими кадрами з молодшою донькою на своїй сторінці в Instagram.

Артистка опублікувала відео, в якому продемонструвала святковий образ Соні для шкільного Хелловіна.

відео дня

Для доньки Могилевська обрала ефектне червоно-чорне вбрання. Образ доповнили обідок із вушками та зачіска з двома хвостиками, прикрашеними бантиками. Особливу увагу привернув тематичний макіяж, який додав зовнішності Софії загадковості.

Могилевська показала обличчя молодшої доньки / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Співачка зізналася, що ретельно готувалася до свята і постаралася зробити образ доньки незабутнім. Судячи з реакції дівчинки, старання мами не були марними.

"Цукерка чи витівка? Ось так минув наш перший шкільний Хелловін… Мама дуже старалася над образом, модель залишилася дуже задоволеною, тому всі щасливі", - написала артистка у публікації.

Наталія Могилевська виховує двох прийомних дочок - старшу Мішель і молодшу Софію. Про те, що стала мамою дівчаток, співачка розповіла наприкінці 2023 року. Відтоді вона намагалася оберігати дітей від надмірної уваги публіки й рідко показувала їхні обличчя в соціальних мережах.

Тому нова публікація викликала інтерес у шанувальників артистки. Щоправда, розгледіти риси обличчя Софії, як і раніше, непросто: через святковий грим особливо помітні її очі.

Могилевська показала обличчя молодшої доньки / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Зараз Софія навчається в школі. Раніше Могилевська вже розповідала про те, як проводить час із доньками, і ділилася окремими моментами їхнього сімейного життя.

Виховувати дівчаток співачці допомагає її коханий Валентин. Артистка не раз підкреслювала, що материнство стало важливою частиною її життя і принесло їй багато нових емоцій.

Цього разу Могилевська вирішила показати шанувальникам не тільки святкове вбрання молодшої доньки, а й невеликий фрагмент сімейного життя, який раніше намагалася тримати в таємниці.

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Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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