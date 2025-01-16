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Франція й Британія обговорюють відправлення миротворців в Україну: ЗМІ назвали 3 сценарії

Анна Ярославська
16 січня 2025, 09:18
605
Офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці подробиці розмов.
Стармер, Макрон, ВСУ
Стармер і Макрон обговорюють відправку миротворчих військ в Україну / Колаж: Главред, фото: x.com/EmmanuelMacron, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

  • Лондон і Париж обговорюють відправлення миротворців в Україну
  • Стармер ще не повністю погодився з цією ініціативою
  • Є три базові сценарії розміщення миротворчого контингенту

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість відправки військовослужбовців своїх країн в Україну як миротворчого контингенту. Такий сценарій міг би бути реалізований після потенційної угоди між Києвом та Москвою про припинення бойових дій.

Як пише The Telegraph з посиланням на численні авторитетні урядові джерела Британії, Стармер ще не повністю погодився з цією ініціативою.

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Одне джерело у Вайтхоллі в розмові з The Telegraph звернуло увагу на відкриті питання про можливу загрозу для цього миротворчого контингенту, і чи не буде це вважатися "ескалацією".

Зі свого боку, французький президент підтримує цю ідею та вже говорив про це з українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Видання пише, що відправлення миротворців в Україну - це одна з ідей, про яку "зараз дедалі частіше говорять не лише в публічних дебатах, а й за зачиненими дверима у Вестмінстері" (у британському уряді).

Передбачається, що миротворці західних держав мають виступати гарантією безпеки для України в разі домовленостей із РФ про припинення вогню.

Британське видання зазначає, що прессекретарі на Даунінг-стріт і в Єлисейському палаці не заперечували, що Стармер і Макрон вели переговори щодо цієї можливості під час зустрічі минулого тижня.

Водночас офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці подробиці розмов.

Розміщення миротворців в Україні: три сценарії

Наразі незрозуміло, де може пролягати "буферна" зона між Силами оборони України та російськими окупантами і де гіпотетично розмістять західних миротворців з метою забезпечити захист України від будь-яких майбутніх атак РФ.

The Telegraph опублікувало три можливі сценарії.

Перший сценарій передбачає заморожування лінії бойового зіткнення в Україні, за якої РФ залишає під своїм контролем тимчасово окуповані території на сході та півдні країни.

Сценарий №1
Сценарій №1 / telegraph.co.uk

Другий сценарій розглядає можливість захисту західними військами Києва.

Сценарій №2
Сценарій №2 / telegraph.co.uk

Третій - включає створення на території Польщі "повітряного щита" і одночасне тренування воїнів ЗСУ в Україні.

Сценарій №3
Сценарій №3 / telegraph.co.uk

Відправлення миротворців в Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе основний тягар зобов'язань щодо підтримки України. Країни ЄС повинні контролювати процес припинення бойових дій, зокрема через розміщення європейських військ на території України.

Французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував питання ймовірності розміщення іноземних військ в Україні. За його словами, "розглядаються всі опції".

"Ми розглядаємо всі опції, але не говоримо про це", - сказав німецький міністр оборони.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

Інші новини:

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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