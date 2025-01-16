Що може розвалити Росію: генерал-майор СБУ назвав рецепт розпаду РФ

Росію може спіткати така ж доля, як і Російську імперію.

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Генерал-майор СБУ назвав рецепт розпаду РФ/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Основні тези Ягуна:

Росію можуть розвалити внутрішні протиріччя за етнічною проблематикою

Етнічні та економічні проблеми в комплексі можуть створити для РФ неприємності

Країну-агресорку Росію можуть розвалити внутрішні протиріччя за етнічною проблематикою, це зараз і відбувається.

Про це сказав колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун під час чату на Главреді. Він нагадав, що свого часу саме початок погромів, зокрема, єврейських, передував розколу Російської імперії.

"І зараз, коли 10-15 пацанів ходять по російському місту з імперським прапором і намагаються знайти циган або татар, вони не замислюються, що вже цілком у їхньому місті можуть вийти сто татар і шукати саме цих десятьох "русских пацанов", – зазначив Ягун.

За його словами, етнічні та економічні проблеми в комплексі можуть створити для Росії дуже серйозні неприємності.

"Ми це бачили на прикладі Афганської війни та проблем в економіці СРСР. Але ніхто нічого не робитиме, всі просто спостерігають. Щоправда, для нас це боляче: поки ми спостерігаємо, наші люди гинуть", – сказав Ягун.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Чи може розпастися РФ – останні новини

Раніше Главред повідомляв, в ЦПД розповіли про розпад РФ і назвали терміни. Контрольоване розділення РФ відбудеться за двох важливих умов.

Також раніше колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун зазначав, що перемир’я потрібне передусім Росії. Росії прогнозують колапс – фінансовий, енергетичний, житлово-комунальний, який може звалитися на неї вже в середині 2025 року.

Нагадаємо, Ягун зазначав, що Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів. З Путіним може повторитися приблизно така сама ситуація, як була зі Сталіним, коли він у певний момент вирішив провести чистку серед найближчого оточення, вважає генерал-майор СБУ.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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