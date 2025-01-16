Примус до миру: команда Трампа готує жорсткі санкції проти РФ - Bloomberg

Команда Трампа розглядає два основні підходи.

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Санкції проти Росії / колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, скріншот з відео

Ключові тези:

Радники Трампа розробляють стратегію санкцій щодо Росії

Зустріч Трампа з Путіним може підвищити можливість переговорів про припинення війни

Агресивніша політика РФ може призвести до жорсткіших санкцій

Радники обраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною в найближчі місяці. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що адміністрація Джо Байдена 10 січня ввела найбільш руйнівні санкції проти торгівлі російською нафтою. Цей крок створив відкрите питання про те, як Трамп ставиться до цих заходів, з огляду на його прихильність швидкому припиненню війни Росії проти України.

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За інформацією видання, команда Трампа розглядає два основні підходи. Один, якщо нова адміністрація вважатиме, що закінчення війни вже близько, включає деякі заходи на користь санкціонованих російських виробників нафти, які могли б допомогти укласти мирну угоду. Другий варіант ґрунтуватиметься на санкціях, які ще більше посилять тиск для збільшення важелів.

"Плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і в кінцевому підсумку залежать від самого обраного президента", - йдеться в повідомленні.

Видання також нагадало, що минулого тижня Трамп сказав, що готується зустріч із Володимиром Путіним, що підвищує ймовірність можливих переговорів про припинення війни у найближчому майбутньому.

"Для команди Трампа агресивніша російська політика може призвести до жорсткішого застосування вторинних санкцій щодо торгівлі нафтою, караючи як європейських вантажовідправників, так і азіатських покупців, включно з великими компаніями в Китаї та Індії. Інший можливий підхід: наполягати на більш жорстких втручаннях у прохід танкерів, що перевозять російську нафту через життєво важливі датські та турецькі протоки", - підкреслили в Bloomberg.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, засновник фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко заявив, що є ризик, що обраний президент США Дональд Трамп може про щось домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним за спиною в українців.

Також відомо, що обраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Росії угоду в обмін на підписання мирної угоди з Україною.

Крім того, повідомлялось, що Кремль під час переговорів із новообраним президентом США Дональдом Трампом вимагатиме якнайшвидшого розриву військових зв'язків України з НАТО і набуття нашою країною статусу нейтральної держави з обмеженою армією.

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