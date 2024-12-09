В Україні можуть з'явитись війська західних країн: в чому полягатиме їх місія

Відразу кілька країн Заходу вже почали обговорення сценарії потенційного збільшення допомоги Україні та введення власних військ для її підтримки.

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Зеленський припустив розміщення західних військ в Україні - яка їх роль / Колаж Главред, фото: Х.com/USNATO, скріншот із відео, УНІАН

Коротко:

Які країни вже обговрюють введення військ для допомоги Україні

Яка можлива роль західних військ в Україні

Чи потрібен дозвіл НАТО на відправлення західних військ до України

Введення військових контингентів із західних країн, раніше ініційоване президентом Франції Еммануелем Макроном розглядається як один із можливих варіантів гарантування стабільності та безпеки України. Цей крок може стати важливим елементом не лише для стримування агресора, а й для забезпечення довготривалого миру в регіоні.

Главред зібрав головне, що варто знаки про ймовірність введення військ західних союзників до України для гарантування безпеки.

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Заява президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може розглянути можливість розміщення в Україні миротворчих військ європейських країн, але для цього необхідно чітко визначити терміни вступу України до НАТО. Про це він повідомив 9 грудня після зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

Зеленський зазначив, що залишається невизначеним, хто забезпечуватиме безпеку України до набуття повноправного членства в Альянсі, навіть за наявності офіційного запрошення.

"Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля", - написав Зеленський.

Президент також нагадав про пропозицію французького лідера Еммануеля Макрона, згідно з якою війська певних країн могли б бути розміщені на території України як тимчасова гарантія безпеки.

"Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", - підкреслив Зеленський.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Позиція Франції та Британії

Тим часом у Франції та Великій Британії розглядають потенційні варіанти забезпечення безпеки України у випадку досягнення мирних домовленостей з Росією.

За інформацією Радіо Свобода, одним із варіантів є розміщення військових контингентів двох країн уздовж лінії розмежування для моніторингу дотримання режиму припинення вогню. Ці пропозиції обговорюються на рівні окремих країн, а не НАТО.

Джерела також зазначають, що Париж і Лондон готують сценарії для реагування на різні варіанти розвитку подій, зокрема у зв'язку зі зміною керівництва США. Розробка таких ініціатив має забезпечити участь європейських союзників у майбутніх перемовинах між Україною та Росією за посередництва новообраного президента США Дональда Трампа.

За даними Le Monde, війна в Україні входить у нову фазу ескалації, що відновило дискусії про можливість відправлення західних військ і приватних військових компаній до регіону.

"Ці делікатні обговорення, більшість з яких засекречено, було відновлено на тлі можливої відмови Америки від підтримки Києва після вступу Дональда Трампа на посаду", - йдеться в статті.

Як зазначає видання, цей сценарій не виключений остаточно і набув нового імпульсу після візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції 11 листопада.

Що таке видання Le Monde? Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

"Між Великою Британією і Францією тривають переговори про оборонне співробітництво, зокрема, з метою створення твердого ядра союзників у Європі, зосереджених на підтримці України та європейській безпеці в широкому сенсі", - повідомило Le Monde британське військове джерело.

Видання нагадує, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю BBC 23 листопада закликав не встановлювати обмеження щодо допомоги Україні. На запитання про можливість направлення французьких військ він відповів, що "жоден варіант не виключається".

Попри відсутність офіційних рішень, Le Monde повідомляє, що на столі обговорень перебувають пропозиції, зокрема залучення компанії Défense Conseil International (DCI) — ключового оператора Міністерства оборони Франції для моніторингу експортних контрактів і передачі військових технологій.

"DCI, що на 80 % складається з колишніх військових, готова продовжити навчання українських солдатів в Україні, як це вже робиться у Франції та Польщі. За необхідності вона також могла б обслуговувати французьке військове обладнання, відправлене до Києва", - пише видання.

Як зазначає Le Monde, дискусії щодо військової підтримки супроводжуються збільшенням поставок далекобійної зброї Україні, що лише підкреслює актуальність пошуку нових форматів допомоги.

"Джерела зазначають, що українці не зможуть використовувати цей тип ракет без будь-якої підтримки Заходу на місцях. Британські Storm Shadows, як і французькі Scalp, мають бути запрограмовані, перш ніж їх можна буде встановити на бомбардувальники Су-24, що є в розпорядженні України", - пише видання.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Яка можлива роль західних військ в Україні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав розгорнути британські миротворчі війська для забезпечення безпеки кордону України в разі припинення вогню з Росією.

Як повідомляє Independent, Джонсон наголосив, що відповідальність за дотримання будь-якої угоди має бути покладена на групу європейських миротворчих сил.

"Я не думаю, що ми повинні посилати бойові війська, щоб протистояти росіянам. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, мають бути багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюють кордон [і - ред.] допомагають українцям", - сказав він.

Він підкреслив, що участь британських військ у такій місії є необхідною. Джонсон також заявив, що Захід повинен гарантувати, аби Росія не змогла переозброїтися та розпочати новий напад, запропонувавши чіткі гарантії безпеки для України.

"Ми повинні чітко визначити, які гарантії безпеки ми вважаємо необхідними. Єдине, що дійсно працює, - це гарантія за статтею 5 НАТО, яка зберігає мир у Європі вже 80 років", - зазначив він.

Реакція Росії

У Службі зовнішньої розвідки Росії вигадали чергову теорію змови, стверджуючи, що за заявою Бориса Джонсона нібито стоїть "підступний" план Заходу. Вони припустили, що під виглядом розгортання миротворчого контингенту Захід планує "фактично окупувати Україну" і поділити її між Румунією, Польщею, Німеччиною та Великою Британією.

"Визначено території, які передбачається розподілити між окупантами: Чорноморське узбережжя - Румунія; західні області України - Польща; центр і схід країни - Німеччина; північні області, зокрема столичний регіон, - Великобританія", - фантазують у російській розвідці.

Водночас прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розміщення миротворців можливе тільки за згодою обох сторін конфлікту.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також прокоментував можливість розміщення миротворців, заявивши, що це можливо лише за згодою обох сторін конфлікту. Цинічно висловлюючись, Пєсков додав, що для врегулювання ситуації слід вирішувати "проблеми причин українського конфлікту".

Реакція Німеччини

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в Бундестазі, категорично виключив можливість відправлення німецьких солдатів на територію України. Ця заява прозвучала як відповідь на слова міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка припустила ймовірність присутності військ ФРН в Україні.

"Міністерка зовсім не робила цієї заяви", – наголосив глава німецького уряду, додавши, що Бербок на запитання, що буде в майбутньому, не відповіла ні "так", ні "ні".

Шольц також зазначив, що питання передачі ракет Taurus наразі залишається без перспективи.

"Я вважаю за виключене, щоби в такій ситуації відправляти війська чи німецьких солдатів в Україну", – наголосив Шольц.

Водночас він підкреслив важливість продовження масштабної підтримки України, яка, за його словами, може повністю розраховувати на Німеччину. Канцлер нагадав, що ФРН уже виділила 28 мільярдів євро на військову допомогу, включаючи передані ресурси та заплановану підтримку.

Реакція Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 4 грудня 2024 року повідомив, що в європейських столицях тривають обговорення можливості розміщення іноземних військ на території України.

"Ми змушені думати про це зараз. Але це все ще в зародковому стані. Усе, що я зараз говорю про це, передчасно. Але ця дискусія зараз почалася в кількох столицях і, можливо, набирає обертів", — наголосив глава Міноборони Нідерландів.

Як зазначає видання De Volkskrant, конкретних рішень чи пропозицій поки немає, але дискусії тривають. Брекельманс наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії.

"Ми також маємо усвідомлювати, що відбуватиметься, якщо буде укладено таке перемир’я або припинення вогню. Тоді Україні знадобляться гарантії безпеки, адже ми знаємо, що Путін може почати тестувати цю угоду вже на другий день", — додав він.

Чи потрібен дозвіл НАТО на відправлення західних військ до України

Посол Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс підтвердив підтримку Вільнюсом ідеї відправки західних військ до України, запропонованої Францією. У коментарі Радіо Свобода він зазначив, що Франція може ухвалити таке рішення без схвалення НАТО.

"Це можуть бути національні рішення, група країн, коаліція, яка бажає приєднатися до цієї ініціативи. Тут не обов’язково мати погодження чи мітку НАТО", – пояснив дипломат.Проте Матульоніс визнав, що наразі це лише концепція, яка ще підлягає подальшому обговоренню.

Позиція ЄС щодо введення військ країн Заходу до України

Нова Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європа може відіграти свою роль у перевірці дотримання перемир’я в Україні, якщо таке рішення буде ухвалено. Вона зазначила, що остаточне рішення з цього питання залишається за Україною.

В інтерв’ю для ANSA Каллас наголосила, що не виключає присутності іноземних військ в Україні, і це питання вже викликало дискусії щодо готовності окремих країн направити своїх солдатів.

"Я вважаю, що нічого не можна виключати й у цьому питанні слід зберігати певну стратегічну двозначність", – сказала вона.

Хто така Кая Каллас? Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Як відправка західних військ може вплинути на допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому не піднімає питання відправки західних військ на підтримку України у війні з Росією. Під час зустрічі з представниками провідних медіа країн Північної Європи 30 жовтня його запитали, чи вплине присутність північнокорейських військових в Україні на можливість відправки європейських військ для допомоги українцям

"Не впевнений. Всі ставляться до цього скептично й дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, не проштовхували цю ідею й ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів, від суспільств тощо - дуже небезпечно порушувати цю тему насправді. Тому що ви можете втратити будь-яку іншу підтримку", - пояснив Зеленський.

Зеленський зазначив, що такі рішення не можуть бути лише ініціативою України, адже це може поставити під загрозу іншу міжнародну підтримку.

"Ми не можемо ризикувати втратою підтримки, яку ми вже маємо", - додав Зеленський.

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