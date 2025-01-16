Космос в обмін на мир: у The Hill дізналися, що Трамп може запропонувати Путіну

Росії складно розвивати свою космічну програму через санкції, заборону на постачання обладнання та брак фінансів.

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Дональд Трамп може запропонувати Путіну угоду / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

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Що Трамп може запропонувати Путіну в обмін на мир в Україні

До чого тут МКС

Обраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Росії угоду в обмін на підписання мирної угоди з Україною. Суть можливої пропозиції описали журналісти The Hill.

Як пише видання, РФ складно розвивати свою космічну програму через санкції, заборону на поставку обладнання та брак фінансів. Аналітики припускають, що стан російської космічної програми погіршується ще з часів анексії Криму 2014 року. Дональд Трамп може запропонувати допомогу Кремлю.

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Зокрема, журналісти зазначають, що росіяни планують побудувати нову космічну станцію, яка замінить їхню частку на МКС, коли її припинять експлуатувати. Москва вже створила альянс із Китаєм, щоб розвивати цю сферу.

Однак Інститут зовнішньополітичних досліджень США звітує, що санкції, ембарго на постачання передового промислового устаткування, дефіцит робочої сили та фінансів, припинення співпраці в космічній сфері із Заходом та інші створюють проблеми для РФ.

"Ця ситуація дає Трампу шанс запропонувати Володимиру Путіну роль у програмі NASA "Артеміда" в обмін на припинення війни в Україні. Це відкриє для Москви перспективи участі в дослідженні Місяця та доступ до передових американських технологій і партнерів, як-от SpaceX", - йдеться у статті.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретну дату проведення переговорів він не уточнив.

Пізніше Трамп заявив, що збирається зустрітися з Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Швейцарія готова прийняти саміт між новообраним президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним, якщо буде така вимога. Про це пише видання Le Temps. Важливо, що розглядається організація такої зустрічі у форматі тристороннього діалогу, в якому участь візьме й Україна.

У Кремлі прокоментували питання щодо ймовірності проведення мирних переговорів з Україною. Як заявив прессекретар диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, для цього поки що немає жодних передумов.

"Але Путін готовий до контактів, зокрема і з США", - додав Пєсков.

Раніше стало відомо, що у Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни за 100 днів. Зазначається, що американські чиновники створюватимуть "необхідні умови", щоб Трамп поговорив як із Путіним, так і з Зеленським.

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