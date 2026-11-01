'Дуже висока інтенсивність ударів': Зеленський розкрив масштаби атак і плани РФ на зиму

РФ нарощує інтенсивність ударів по Україні та намагається скористатися дефіцитом засобів перехоплення балістичних ракет.

https://glavred.net/ukraine/ochen-vysokaya-intensivnost-udarov-zelenskiy-raskryl-masshtaby-atak-i-plany-rf-na-zimu-10808663.html Посилання скопійоване

Зеленський зробив заяву після російських атак на Україну / Колаж Главред, фото: ДСНС, скриншот

Головне із заяв Зеленського:

РФ атакувала енергетику чотирьох областей, сотні тисяч родин залишилися без світла

За тиждень РФ випустила 1940 дронів, понад 1580 КАБів і 44 ракети

Ворог робить ставку на балістику цієї зими

У ніч на 1 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередачі.

Наразі сотні тисяч родин залишаються без електропостачання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

відео дня

"Тільки цієї ночі під ударами росіян була наша енергетика в чотирьох областях: Дніпровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій. Це підстанції, трансформатори та лінії електропередачі, що забезпечують електрикою житлові будинки наших людей. Всюди працюють ремонтні бригади. Станом на зараз сотні тисяч родин залишаються без електрики", - йдеться в повідомленні.

Президент також повідомив про масовані російські атаки на інші об’єкти критичної інфраструктури. За його даними, протягом тижня Росія випустила по Україні 1940 ударних дронів, понад 1580 керованих авіаційних бомб і 44 ракети різних типів, з яких 36 були балістичними.

Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

"Дуже висока інтенсивність ударів, і росіяни намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів балістики", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна продовжує комунікувати зі США, європейськими та іншими партнерами щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

"І цього місяця були нові рішення США та європейських країн про нові пакети для України. Але ці постачання не можуть чекати роки. Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими", - наголосив президент.

Зеленський закликав партнерів оперативно реалізувати рішення щодо посилення української ППО.

Скільки дронів на місяць виробляє Росія

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і ще близько 700 безпілотників "Герань-5", накопичуючи ресурси для атак на Україну взимку.

За його словами, паралельно з нарощуванням виробництва супротивник розробляє нові види озброєння, які планує виробляти масово.

Йдеться про нові дешеві реактивні ракети, які Москва хоче отримати у великій кількості.

"Вони планують виробляти десятки тисяч на рік", - підкреслив Бескрестнов.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що Росія в ніч на 1 листопада атакувала Україну 433 ударними безпілотниками, 64 з яких були реактивними Shahed. Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 371 дрон, проте є влучання на 16 локаціях.

Нагадаємо, у неділю, 1 листопада, російські війська атакували Рівненську область. Як повідомили в ДСНС, внаслідок обстрілу РФ поранення отримали четверо людей.

Крім того, в ніч на суботу, 31 жовтня, російські війська атакували Суми двома ударними безпілотниками. В результаті влучень у Зарічному районі міста виникли пожежі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред