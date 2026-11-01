Популярний овоч в Україні подорожчав на 62% за тиждень: у чому причина

Лише від початку поточного тижня огірки подорожчали в середньому на 62%.

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В Україні подорожчали огірки / Колаж: Главред, фото: скриншот

Що відомо:

Тепличні огірки в Україні подорожчали на 62% від початку тижня

Наразі кілограм огірків коштує 95–120 гривень

Причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції та високий попит

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні огірки. Лише від початку поточного тижня продукція подорожчала в середньому на 62%.

Причиною стало сезонне скорочення пропозиції на внутрішньому ринку та високий попит з боку оптових компаній і торговельних мереж. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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"Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, сезон реалізації огірка в українських тепличних комбінатах наближається до завершення. Господарства наразі проводять зачистку теплиць, тому пропонують огірок переважно дрібним оптом", - йдеться в повідомленні.

Водночас якість огірків в останніх партіях помітно погіршилася. Попри це, виробники продовжують підвищувати відпускні ціни. Наразі тепличні огірки надходять у продаж по 95–120 грн за кілограм ($2,08–2,63/кг).

Водночас нинішні ціни в Україні залишаються в середньому на 10% нижчими, ніж за аналогічний період минулого року.

Чи продовжать дорожчати огірки

За оцінками аналітиків EastFruit, ситуація на внутрішньому ринку може спонукати імпортерів уже з наступного тижня розпочати постачання огірків із Туреччини.

Поява імпортної продукції може стримати подальше зростання цін на українські тепличні огірки, оскільки місцевим виробникам доведеться конкурувати з дешевшою імпортною пропозицією.

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Чи можливий дефіцит гречки в Україні

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка говорив, що гречка в Україні за рік подорожчала приблизно вдвічі, а лише за останній місяць додала в ціні ще 11-12%. У жовтні середня роздрібна вартість кілограма крупи становить 82–85 грн проти близько 75 грн у вересні.

За його словами, попри скромні результати жнив, побоюватися зникнення крупи з магазинів не варто - інше питання, як змінюватиметься баланс ринку до кінця сезону.

"Фізичного дефіциту не буде. Загальна пропозиція в сезоні 2026/27, враховуючи початкові запаси (58 тис. тонн), оцінюється в 121 тис. тонн, тоді як внутрішнє споживання становить близько 100 тис. тонн", - наголосив він.

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Главред писав, що в Україні вперше з середини літа подорожчала ріпчаста цибуля. Наразі виробники готові продавати ріпчасту цибулю по 10–16 грн/кг. Наприкінці попереднього робочого тижня ціни були в середньому на 12% нижчими.

Раніше повідомлялося, що хліб в Україні продовжить дорожчати й наприкінці року: у супермаркетах і магазинах його ціна традиційно зростає на 1,5-2% щомісяця, а в листопаді й грудні темп може пришвидшитися. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Нагадаємо в Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на тепличні помідори. Наразі місцеві тепличні комбінати пропонують їх по 55–80 грн за кілограм, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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