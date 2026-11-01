Відірвана рука: Хайді Клум приголомшила своїм виглядом на червоній доріжці

Хайді Клум по праву називають королевою свята Гелловіна.

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Хайді Клум та її костюм / Колаж Главред, фото Instagram/heidiklum

Коротко:

Як виглядала супермодель на червоній доріжці

Чому костюм вразив її шанувальників

Німецька супермодель Хайді Клум знову здивувала шанувальників незвичайним костюмом на Хелловін.

На своїй щорічній вечірці в Нью-Йорку знаменитість з'явилася в образі гігантської відрубаної людської руки з кривавими слідами та реалістичними деталями. У 2026 році захід відбувся в 25-й раз, пише Page Six.

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53-річна модель з’явилася біля входу на вечірку у вантажівці з червоними попереджувальними написами "Небезпека". Їй допомагали спуститися актори в жовтих захисних костюмах, що зробило вихід ще більш ефектним.

Хайді Клум вразила своїм костюмом / Фото Instagram/heidiklum

Головною особливістю образу стала голова Клум, розташована в центрі величезної штучної долоні. Костюм повторював форму її власної лівої руки: на пальцях були довгі червоні нігті, а на зап’ясті виднілися імітації крові та тканин. Творці також відтворили прикраси моделі, зокрема обручку із зеленим каменем.

На безіменному пальці красувалося татуювання з ім'ям чоловіка знаменитості - музиканта Тома Каулітца. Сам він цього разу не зміг бути присутнім на святі, оскільки перебував у гастрольному турі.

Ідея такого перевтілення з’явилася у Клум ще рік тому. Модель замислилася, як можна помістити власне тіло всередину гігантської копії руки. Для реалізації задуму вона залучила команду фахівців із гриму та протезування.

На створення образу пішло набагато більше часу, ніж на підготовку до самої вечірки. Тільки щоб одягнути костюм і завершити перевтілення, Клум знадобилося близько п’яти-шести годин. При цьому модель зізналася, що конструкція виявилася досить важкою і пересуватися в ній було непросто.

Хайді Клум вразила своїм костюмом / Фото Instagram/heidiklum

Клум заздалегідь підігрівала інтерес публіки до свого образу, публікуючи в соціальних мережах загадкові кадри з елементами гриму та штучними частинами тіла. Раніше вона також попереджала, що костюм буде особливо кривавим.

Супермодель давно отримала неофіційне прізвисько королеви Хелловіна завдяки своїм масштабним перевтіленням. У різні роки вона з’являлася в образах Медузи Горгони, Джесіки Реббіт, інопланетянина та гігантського черв’яка. Останній костюм особливо запам’ятався публіці: у 2022 році Клум повністю приховала фігуру під реалістичною оболонкою істоти, що звивалася.

Щороку знаменитість намагається перевершити попередній образ, перетворюючи свою появу на власній вечірці на окреме шоу.

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Про особу: Хайді Клум Хайді Клум - німецька супермодель, актриса та телеведуча. Світова популярність прийшла до Хайді Клум у 1998 році, коли її фото в купальнику було надруковано на обкладинці американського журналу Sports Illustrated, тираж якого в США сягає 20 млн. У 2008 році Хайді Клум увійшла до списку 15 найбагатших моделей світу за даними Forbes. Хайді Клум зіграла кілька ролей у кіно- та телефільмах. 1 листопада 2019 року в прокат вийшла анімаційна комедія "Стражі Арктики", в оригінальній версії якої Клум озвучила одного з персонажів.

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