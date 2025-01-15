Від морозів -15 до сильного потепління: якою буде погода в лютому в Україні

Коли почнеться весна в Україні розповів Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін.

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Якою буде погода до кінця зими розповів народний синоптик Щедрін / Главред

Погода в Україні цієї зими досить тепла. Снігопадів і сильних морозів по всій Україні ми не спостерігаємо. Чи зміниться погода в лютому та якою буде весна в Україні розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін.

Станіславе, у нашому попередньому інтервʼю ви говорили про можливі сильні морози у другій декаді січня. Чи змінилася синоптична ситуація зараз?

Коли я давав попередній прогноз, то говорив про морози у другій декаді січня. Потоки арктичного холодного повітря з північного сходу мають заходити в Україну, але через вплив потепління Ель-Ніньйо не в усіх регіонах буде різке похолоданні та відчутні морози.

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Якою буде погода наприкінці січня в Україні? Чи варто чекати на сильні морози?

Суттєвих змін не буде. Я прогнозую, що до самої весни не варто очікувати на різке погіршення погоди. Температура повітря по всій Україні буде в межах +1 - +3 вдень, в нічні години від -3 до -5 градусів.

У Карпатах і західних регіонах будуть снігопади та мороз. Сніговий покрив може бути до метра. Також слід очікувати морозів від -10 до -15 градусів.

Чи будуть ще снігопади в Україні цієї зими?

Снігопадів я не прогнозую, але опади будуть у вигляді мокрого снігу та дощів.

Снігопади можуть бути у разі морозів, тоді утвориться місцями сніговий покрив до 5 см. Сніг можна буде побачити у західних, північних та центральних регіонах країни. Також трошки снігу буде на Харківщини.

Чому в нас така нетипова зима?

Ситуація пов'язана зі зміною клімату. Кожна наступна зима в Україні буде дедалі теплішою. Це все наслідки глобального потепління.

Погода в Україні на лютий прогноз / pixabay

Якої погоди очікувати у лютому в Україні?

Лютий може бути схожим на січень. Температури будуть від 0 до +5 градусів вдень, та вночі від 0 до -3. Це якщо не враховувати короткі періоди по 2-3 дні, особливо в південних регіонах, де можливе короткочасне підвищення температури до +10 тепла. У лютому очікується багато опадів, але переважно у вигляді дощів.

Декілька років поспіль зима в нас дуже нетипова. Чи можна прогнозувати, що весна в Україні буде сніжною та морозною?

На тлі глобального потепління до нас може заходити холодне повітря. Тому буває, що зими в нас - теплі, а весна прохолодна та затяжна.

Який ваш прогноз щодо весни в Україні?

Буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах +5 - +10 градусів вдень, уночі можливі заморозки.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

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