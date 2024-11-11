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Макрон і Стармер переконуватимуть Байдена ухвалити важливе рішення щодо України: про що йдеться

Анна Ярославська
11 листопада 2024, 11:53
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Якщо Україна отримає дозвіл на далекобійні удари ракетами Storm Shadow до вступу Дональда Трампа на посаду, то скасувати його буде складніше.
Кір Стармер, Емманюель Макрон
Кір Стармер і Емманюель Макрон переконуватимуть Байдена дозволити Україні бити вглиб РФ / Колаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, Офіс президента

У понеділок, 11 листопада, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон проведуть зустріч, під час якої планують обговорити можливість переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні завдавати ударів ракетами Storm Shadow по цілях у глибині території РФ.

Як пише The Telegraph, у Лондоні сподіваються, що Байден нарешті дасть дозвіл на далекобійні удари по РФ, якого Київ домагався кілька місяців.

"Ми дуже хочемо переконатися, що зможемо максимально ефективно використовувати час до 20 січня (коли Трамп стане президентом США), а не просто відкладати все на потім, до наступної адміністрації", - сказав співрозмовник видання в британському уряді.

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The Telegraph зазначає, що якщо Україна отримає дозвіл на далекобійні удари ракетами Storm Shadow до вступу Дональда Трампа на посаду, то скасувати його буде складніше.

Інше джерело розповіло, що Байден, як очікується, "увімкне крани", передавши Україні велику фінансову допомогу впродовж кількох тижнів до того, як він залишить Білий дім.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Також очікується, що Стармер і Макрон обговорюватимуть наслідки майбутнього президентства Дональда Трампа для Близького Сходу і можливість торгової війни з Європою.

Главред раніше писав, що обраний президент США Дональд Трамп має намір "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

Удари вглиб РФ далекобійною зброєю

Зараз Україні дозволено використовувати ракети на російській території лише в обмежених випадках. Наприклад, для ударів по військах, які перебувають біля кордону, хоча точні домовленості ніколи не оприлюднювалися.

Президент Україн Володимир Зеленський уже кілька місяців закликає дозволити удари вглиб Росії.

У вересні британське видання The Times писало з посиланням на джерела, що Британія і США готові непублічно дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Рішення планують ухвалити таємно, щоб зберегти елемент несподіванки і максимізувати ефективність першого удару.

Раніше з'явилася реакція Володимира Путіна на ймовірність далекобійних ударів ЗСУ по Росії. Кремлівський диктатор як завжди погрожує Північноатлантичному блоку "наслідками".

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війна в Україні Еммануель Макрон війна Росії та України Ракети Storm Shadow Кір Стармер
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