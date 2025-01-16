Риторика Трампа кардинально зміниться: чого чекати після інавгурації - Ягун

Після інавгурації, всі заяви новообраного президента США Дональда Трампа будуть мати вже юридичні наслідки, зазначив Ягун.

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Риторика Дональда Трампа зміниться після інавгурації - чого чекати / Колаж Главред, фото:Donald J. Trump/Facebook, скріншот із відео

Про що сказав Ягун

Риторика Трампа зазнає змін після інавгурації

Варто ігнорувати всі нинішні заяви Трампа

Риторика новообраного президента США Дональда Трампа щодо України та світових подій зазнає значних змін після його інавгурації 20 січня. Таку думку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор у відставці Віктор Ягун під час чату на "Главреді".

Ягун пояснив, що зміни в риториці Трампа неминучі, адже, обійнявши посаду президента, він буде відповідати за кожне своє слово. Усі його заяви матимуть юридичні наслідки, що змусить Трампа або виконувати обіцяне, або утримуватися від експресивних висловлювань.

"Тому я б ігнорував усі нинішні заяви", - наголосив Віктор Ягун.

Крім того, він також зауважив, що Трамп уже встиг посваритися з багатьма через свої дії та слова. Зокрема, напруження виникло у відносинах із Німеччиною та Великою Британією через "неадекватного Маска", а також із Данією, Панамою та іншими країнами через його власні заяви.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Якби Трамп сварився з Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, це було б зрозуміло, але з ними він чомусь не свариться, натомість псує відносини зі своїми союзниками", - резюмував колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народний депутат України, дипломат Богдан Яременко поділився думками щодо ймовірності початку переговорів між Києвом і Москвою вже у 2025 році.

Мир в Україні повинен стати офіційною політикою США, вважає кандидат на посаду державного секретаря Марко Рубіо. Під час слухань у Сенаті він заявив, що досягнення миру вимагатиме "поступок" з обох сторін.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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