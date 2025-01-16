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"Ми передамо привіт": Зеленський пообіцяв відповідь РФ за атаку по Києву

Руслана Заклінська
16 січня 2025, 16:27
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Росія атакувала Київ дронами під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
'Ми передамо привіт': Зеленський пообіцяв відповідь РФ за атаку по Києву
Місце зустрічі Зеленського і Стармера атакував російський дрон / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

  • Місце зустрічі Зеленського і Стармера атакував російський дрон
  • Українська ППО намагалася збити безпілотник
  • Зеленський пообіцяв передати "привіт" РФ у відповідь на атаку Києва

У четвер, 16 січня, РФ атакувала Київ дронами під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Україна гідно відповість на дії агресора. Про це заявив Зеленський у коментарі Інтерфакс-Україна.

Цей візит став першою поїздкою Стармера до України на посаді прем'єра. Як повідомляє видання Guardian, у момент, коли Зеленський з Стармером мали провести спільну пресконференцію, поблизу Маріїнського палацу пролунали гучні вибухи.

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"У палаці, де двоє лідерів повинні провести пресконференцію, відлунював гучний гуркіт, коли українська ППО намагалася збити безпілотник", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, дрон, ймовірно, був російською приманкою. Його можна було побачити та чути поблизу будівлі Офісу президента.

"Ми передамо привіт також", - сказав президент Зеленський, коментуючи російську атаку.

Кір Стармер також висловивився щодо цієї події. Він наголосив, що атака є черговим нагадуванням про ті випробування, з якими Україна стикається щодня, і підкреслив важливість продовження підтримки українського народу.

Новини України - що відомо про візит Стармера

Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну. Це буде його перший візит до України на посаді прем'єра, повідомило видання Bloomberg.

Уже 16 січня Кір Стармер здійснив перший візит до України на посаді глави уряду. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорив перспективи участі британських військових у миротворчих силах після війни.

Як повідомляв Главред, Зеленський і Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство. Вона спрямована на зміцнення двосторонніх відносин у сферах оборони, економіки, енергетики та інновацій.

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"Гардіан

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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