Сили оборони України уразили нафтобазу в Воронезькій області РФ - Генштаб

Що повідомили в Генштабі:
- ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" в РФ
- Щонайменше три БпЛА влучили в ціль
- На нафтобазі сталося займання
У ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно уразили нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області країни-агресорки Росії.
Як повідомили у Генштабі ЗС України, щонайменше три ударні БпЛА влучили у ціль, внаслідок чого на об'єкті виникла масштабна пожежа.
"Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії РФ", - йдеться у повідомленні.
Наразі більш детальна інформація щодо наслідків ураження все ще уточнюється, однак у відомстві наголосили, що цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських окупантів триває.
Удари по нафтобазах та НПЗ РФ - що відомо
Нагадаємо, наприкінці 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області рф. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.
Раніше також Главред писав, що на нафтобазі у російському Енгельсі знищено великий запас специфічного пального. Це не простий бензин або керосин. Адже для стратегічних бомбардувальників це інші категорії, вищий інший клас, який потребує особливої переробки, зберігання і забезпечення літаків.
Напередодні у Смоленській області країни-агресора Росії пролунали потужні вибухи. Згодом з'ясувалося, що дрони атакували нафтобазу у населеному пункті Ярцево.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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