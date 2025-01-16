Сили оборони України уразили нафтобазу в Воронезькій області РФ - Генштаб

На об’єкті внаслідок удару українських сил виникла масштабна пожежа.

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ЗСУ послабили роботу об'єкта, що забезпечує армію РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Що повідомили в Генштабі:

ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" в РФ

Щонайменше три БпЛА влучили в ціль

На нафтобазі сталося займання

У ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно уразили нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області країни-агресорки Росії.

Як повідомили у Генштабі ЗС України, щонайменше три ударні БпЛА влучили у ціль, внаслідок чого на об'єкті виникла масштабна пожежа.

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"Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі більш детальна інформація щодо наслідків ураження все ще уточнюється, однак у відомстві наголосили, що цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських окупантів триває.

Удари по нафтобазах та НПЗ РФ - що відомо

Нагадаємо, наприкінці 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області рф. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Раніше також Главред писав, що на нафтобазі у російському Енгельсі знищено великий запас специфічного пального. Це не простий бензин або керосин. Адже для стратегічних бомбардувальників це інші категорії, вищий інший клас, який потребує особливої переробки, зберігання і забезпечення літаків.

Напередодні у Смоленській області країни-агресора Росії пролунали потужні вибухи. Згодом з'ясувалося, що дрони атакували нафтобазу у населеному пункті Ярцево.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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