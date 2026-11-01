З карток знімають кошти, але не видають: банкомати "Приватбанку" довели людей до істерики

Як стверджує клієнтка, операція була проведена з порушеннями.

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клієнт ПриватБанку втратив 20 000 грн за один раз / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube

Що сталося:

Клієнтка намагалася зняти в банкоматі 4500 гривень

Гроші списалися, але пристрій не видав готівку

Повернення коштів може зайняти до семи днів

Клієнтка банку повідомила про проблему під час зняття готівки в банкоматі ПриватБанку в Дніпропетровській області. За словами жінки, вона намагалася отримати 4500 гривень, однак пристрій не відкрив шторку і не видав купюри, тоді як гроші з банківської картки були списані.

Як жінка розповіла на порталі Мінфін, тепер для повернення коштів їй запропонували дочекатися інкасації банкомату, а розгляд заявки може зайняти до семи днів.

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Інцидент, згідно з відгуком клієнтки, стався 28 жовтня 2026 року о 19:51 у селищі Солоне Дніпровського району Дніпропетровської області.

"Намагалася зняти готівкою 4500 грн, але банкомат кошти не видав - шторка не відкрилася, а кошти з картки зняв", - розповіла жінка.

Як стверджує клієнтка, операція пройшла некоректно: кошти були списані з її рахунку, але отримати готівку вона не змогла через проблему з механізмом видачі грошей.

Після того, що сталося, жінка зв’язалася з гарячою лінією банку та повідомила про ситуацію. Співробітники зареєстрували заявку на повернення коштів.

Спочатку, за словами клієнтки, в інформації щодо звернення був вказаний термін розгляду від одного до п’яти днів. Пізніше статус заявки змінився на "у роботі", а можливий термін вирішення проблеми збільшився до семи днів.

Жінці пояснили, що для з’ясування обставин необхідна інкасація банкомату.

Основна претензія авторки відгуку пов’язана не лише з самим збоєм, а й із необхідністю чекати на повернення грошей.

Жінка наголосила, що 4500 гривень були їй необхідні саме в момент зняття готівки, тому можливість отримати їх через кілька днів проблему не вирішує.

"Готівка терміново була потрібна мені саме в той момент, а не через 7 днів, до того ж не з моєї вини", - обурилася клієнтка.

Вона також не розуміє, чому після звернення на гарячу лінію те, що сталося, не можна було відразу зафіксувати як технічний збій банкомату й оперативно повернути списану суму.

"Чому доводиться чекати так довго і де брати кошти, які фактично зависли в часі?" - запитує жінка.

Клієнтка попросила банк розглянути можливість перевести її заявку в категорію термінових і прискорити повернення грошей.

Відгук Приват / Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше клієнтка банку зробила важливу заяву щодо невидачі готівки. Вона підкреслила, що невидача готівки суттєво вплине на подальше ставлення до обслуговування клієнтів і вимагає оперативного реагування банку. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що представник банку під час спілкування з клієнтами повідомив про порядок проведення фінансового моніторингу. За його словами, блокування соцвиплат вимагає додаткових перевірок, але банк обіцяє прискорити розгляд звернень щодо повернення коштів.

Як раніше повідомляв "Главред", клієнтка банку висловила свою позицію щодо проблеми зі зняттям готівки. Клієнтка звернула увагу на складний банківський фінансовий моніторинг і закликала профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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