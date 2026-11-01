Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

З карток знімають кошти, але не видають: банкомати "Приватбанку" довели людей до істерики

Сергій Кущ
1 листопада 2026, 12:40
google news Підпишіться
на нас в Google
Як стверджує клієнтка, операція була проведена з порушеннями.
клієнт ПриватБанку втратив 20 000 грн за один раз
клієнт ПриватБанку втратив 20 000 грн за один раз / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube

Що сталося:

  • Клієнтка намагалася зняти в банкоматі 4500 гривень
  • Гроші списалися, але пристрій не видав готівку
  • Повернення коштів може зайняти до семи днів

Клієнтка банку повідомила про проблему під час зняття готівки в банкоматі ПриватБанку в Дніпропетровській області. За словами жінки, вона намагалася отримати 4500 гривень, однак пристрій не відкрив шторку і не видав купюри, тоді як гроші з банківської картки були списані.

Як жінка розповіла на порталі Мінфін, тепер для повернення коштів їй запропонували дочекатися інкасації банкомату, а розгляд заявки може зайняти до семи днів.

відео дня

Інцидент, згідно з відгуком клієнтки, стався 28 жовтня 2026 року о 19:51 у селищі Солоне Дніпровського району Дніпропетровської області.

"Намагалася зняти готівкою 4500 грн, але банкомат кошти не видав - шторка не відкрилася, а кошти з картки зняв", - розповіла жінка.

Як стверджує клієнтка, операція пройшла некоректно: кошти були списані з її рахунку, але отримати готівку вона не змогла через проблему з механізмом видачі грошей.

Після того, що сталося, жінка зв’язалася з гарячою лінією банку та повідомила про ситуацію. Співробітники зареєстрували заявку на повернення коштів.

Спочатку, за словами клієнтки, в інформації щодо звернення був вказаний термін розгляду від одного до п’яти днів. Пізніше статус заявки змінився на "у роботі", а можливий термін вирішення проблеми збільшився до семи днів.

Жінці пояснили, що для з’ясування обставин необхідна інкасація банкомату.

Основна претензія авторки відгуку пов’язана не лише з самим збоєм, а й із необхідністю чекати на повернення грошей.

Жінка наголосила, що 4500 гривень були їй необхідні саме в момент зняття готівки, тому можливість отримати їх через кілька днів проблему не вирішує.

"Готівка терміново була потрібна мені саме в той момент, а не через 7 днів, до того ж не з моєї вини", - обурилася клієнтка.

Вона також не розуміє, чому після звернення на гарячу лінію те, що сталося, не можна було відразу зафіксувати як технічний збій банкомату й оперативно повернути списану суму.

"Чому доводиться чекати так довго і де брати кошти, які фактично зависли в часі?" - запитує жінка.

Клієнтка попросила банк розглянути можливість перевести її заявку в категорію термінових і прискорити повернення грошей.

Відгук
Відгук Приват / Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше клієнтка банку зробила важливу заяву щодо невидачі готівки. Вона підкреслила, що невидача готівки суттєво вплине на подальше ставлення до обслуговування клієнтів і вимагає оперативного реагування банку. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що представник банку під час спілкування з клієнтами повідомив про порядок проведення фінансового моніторингу. За його словами, блокування соцвиплат вимагає додаткових перевірок, але банк обіцяє прискорити розгляд звернень щодо повернення коштів.

Як раніше повідомляв "Главред", клієнтка банку висловила свою позицію щодо проблеми зі зняттям готівки. Клієнтка звернула увагу на складний банківський фінансовий моніторинг і закликала профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Мінфін Приватбанк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія цинічно використала Олешки: що відбувається після унікального перемир’я

Росія цинічно використала Олешки: що відбувається після унікального перемир’я

17:31Аналітика
Україну накриє хвиля похолодання: коли вдарять перші морози і пройдуть дощі

Україну накриє хвиля похолодання: коли вдарять перші морози і пройдуть дощі

17:03Синоптик
"Є дуже важливий момент": Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з Путіним

"Є дуже важливий момент": Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з Путіним

16:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
У РФ помер зірка та вокаліст гурту "Любе"

У РФ помер зірка та вокаліст гурту "Любе"

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні футболіста за 56 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні футболіста за 56 с

У Кремлі знайшли нову "перешкоду" для миру: ISW розкрив, у чому РФ звинувачує Україну

У Кремлі знайшли нову "перешкоду" для миру: ISW розкрив, у чому РФ звинувачує Україну

Рубіо назвав вступ України до НАТО нереалістичним й розкрив, хто стоїть на перешкоді

Рубіо назвав вступ України до НАТО нереалістичним й розкрив, хто стоїть на перешкоді

Один простий трюк допоможе різати цибулю без сліз: що потрібно зробити

Один простий трюк допоможе різати цибулю без сліз: що потрібно зробити

Останні новини

17:32

Про дорогі засоби для виведення плям можна забути: простий спосіб відбілити одяг вдома

17:31

Росія цинічно використала Олешки: що відбувається після унікального перемир’я

17:03

Україну накриє хвиля похолодання: коли вдарять перші морози і пройдуть дощі

16:27

"Є дуже важливий момент": Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з Путіним

16:05

Здається дивним, але працює: навіщо кидати рис у сільничку

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
15:32

Захист енергообʼєктів Київщини готовий на 15-35%, відповідальність мають нести міністр Калашник і голова Держвідновлення Федоров – Луценко

15:30

Популярний овоч в Україні подорожчав на 62% за тиждень: у чому причина

15:23

ЗСУ встановили два рекорди, які стали серйозним ударом для РФ - Зеленський

15:22

Китайський гороскоп на завтра, 2 листопада: Тиграм — конфлікти, Кролям — щедрість

Реклама
15:22

Гороскоп Таро на завтра, 2 листопада: Тельцям — не поспішати, Ракам — не боятися

15:22

Перед листопадом у холодильник ставлять рис: яку часту проблему він допомагає вирішити

14:57

Прихильниця Путіна Корольова зізналася у своїх почуттях до колишнього

14:50

"Йдеться про виживання": Трамп отримав потужний важіль тиску на Україну

14:32

Куди класти капсулу в пральній машині: помилка, через яку засіб не розчиняється

14:27

Собчак та її чоловікові заборонили в’їзд до європейської країни: вона відреагувала

14:17

Складні часи для трьох знаків зодіаку закінчаться після 1 листопада

14:16

Не лише оцет і сода: 8 несподіваних добавок, які зроблять миття підлоги ефективнішим

13:26

Більшість смажить гриби неправильно: коли насправді потрібно додавати цибулю

13:08

Відірвана рука: Хайді Клум приголомшила своїм виглядом на червоній доріжці

13:03

Які огірки виправдали очікування городників: 5 найкращих гібридів

Реклама
12:49

Будинок зі 100 тисяч газет стоїть понад століття: як інженер втілив незвичайну ідею

12:40

З карток знімають кошти, але не видають: банкомати "Приватбанку" довели людей до істерики

12:38

Що обов'язково зробити із землею в теплиці восени: два важливі кроки

12:21

Опалення погіршує повітря в оселі: які 3 кімнатні рослини допоможуть

12:02

"Дуже висока інтенсивність ударів": Зеленський розкрив масштаби атак і плани РФ на зиму

11:52

У РФ помер зірка та вокаліст гурту "Любе"

11:38

Чому взимку потрібно стукати по капоту перед запуском двигуна: важлива причина

11:34

У Кремлі знайшли нову "перешкоду" для миру: ISW розкрив, у чому РФ звинувачує Україну

11:05

Любовний гороскоп на листопад: Левам — пристрасть, Дівам — важливі рішення

10:54

Орхідея рясно зацвіте взимку: чим поливати її в листопаді для появи нових квітконосів

10:48

РФ обстріляла Рівненщину дронами: є поранені та руйнування - деталіФото

10:41

Навіщо підкову вішають над входом у дім: кінцями вгору чи вниз

10:27

Слабосолона червона риба за 5 хвилини: названо ідеальні пропорції солі й цукру

10:20

Один простий трюк допоможе різати цибулю без сліз: що потрібно зробити

09:56

РФ атакувала Україну 433 дронами за ніч: скільки цілей збила ППО

09:54

ЗСУ відтіснили ворога біля важливого міста: в ISW розповіли про зміни на фронті

09:03

Графіки більше не діють: у Києві ввели екстрені відключення світла

08:51

Рубіо назвав вступ України до НАТО нереалістичним й розкрив, хто стоїть на перешкоді

08:40

Чи буде Зеленський на саміті G20 у США: Трамп зробив нову заяву

08:10

Навіщо Кирієнко їздив у Запорізьку область: Тишкевич розкрив план КремляПогляд

Реклама
07:33

Вибухи не вщухали до ранку, небо затягнуло чорним димом: у РФ палає нафтовий гігант

05:58

Гороскоп на завтра, 2 листопада: Ракам - компліменти, Водоліям - радість

05:30

Особливий знак для чотирьох китайських знаків зодіаку: чиє життя круто зміниться

04:43

Як заощаджувати під час кожного прання: експерти поділилися хитрістю

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні футболіста за 56 с

03:03

Навіщо додавати шоколад у м'ясне рагу: несподіваний секрет кухарів

01:10

Вчені розкрили сценарій, що лякає: чорна діра може несподівано розділитися

31 жовтня, субота
23:41

У РФ заявили про нові домовленості з Україною: про що йдеться

22:27

Київ може отримати ракети для Patriot раніше обіцяного США: Зеленський про деталі

22:16

Тест на IQ: потрібно знайти носорога серед слонів за 7 секунд

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Регіони
Новини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти