Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чим для України обернеться втрата Торецька: зʼявився тривожний прогноз

Маріна Фурман
16 січня 2025, 19:58
267
Офіцер спрогнозував, куди підуть окупанти у разі захоплення Торецька.
Торецк, ВСУ
Втрата Торецька — це велика загроза / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Ключові тези:

  • Торецьк - величезний транспортний вузол
  • Після захоплення Торецька росіяни будуть намагатися прориватися до Костянтинівки та Слов’янська

Російські окупанти намагаються просуватися вперед в Торецьку Донецької області. Якщо Україна втратить місто, то для загарбників відкриється чимало можливостей. Про це повідомив офіцер 12-ої бригади Азов Святослав з позивним Хоробрий в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, втрата Торецька — це велика загроза початку боїв за нові населені пункти і потенційно можливого в майбутньому взяття Костянтинівки та Слов’янська.

відео дня

Святослав з позивним Хоробрий пояснив, що Торецьк, який частково ще залишається підконтрольним Силам оборони України, є величезним транспортним вузлом і може стати основним логістичним пунктом для наступальних дій окупантів у бік Костянтинівки та основних магістралей.

"Через те нас було відправлено на цей напрямок, щоб ми його утримували і не давали ворогу тут просуватися, тому що він є один з найважливіших для них саме в Донецькій області", — підкреслив офіцер Азову.

Чим для України обернеться втрата Торецька: зʼявився тривожний прогноз
Що відомо про Торецьк? / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що ворог намагається якомога швидше захопити повністю місто Торецьк. Він додав, що більшість багатоквартирних будинків вже перебувають під контролем росіян. На околицях Торецька розташована приватна забудова, де частково залишаються багатоквартирні будинки, які все ще контролюються нашими військовими.

Нещодавно Главред з посиланням на аналітиків DeepState писав, що армія РФ окупувала село Нескучне Великоновосілківської селищної громади на Донеччині та просунулася в низці населених пунктів у Донецькій області.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на більшості напрямків точаться важкі бої, але ворогу не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Азов лінія фронту Торецк
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
100-річна угода з Британією та "сюрприз" для Путіна: головні новини України (дайджест)

100-річна угода з Британією та "сюрприз" для Путіна: головні новини України (дайджест)

22:00Україна
"Є таємна частина": Зеленський розкрив нові деталі про сторічну угоду з Британією

"Є таємна частина": Зеленський розкрив нові деталі про сторічну угоду з Британією

21:31Україна
Переоцінює себе: поразка України у війні буде провалом Трампа - Кулеба

Переоцінює себе: поразка України у війні буде провалом Трампа - Кулеба

20:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Секрет із СРСР розкрито: чому на каністрі для бензину три ручки - знають одиниці

Секрет із СРСР розкрито: чому на каністрі для бензину три ручки - знають одиниці

Чим відрізняються 2 коти: лише геній дасть відповідь за 19 секунд

Чим відрізняються 2 коти: лише геній дасть відповідь за 19 секунд

Гороскоп на завтра 17 січня: Овнам - дивовижний день, Тельцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 січня: Овнам - дивовижний день, Тельцям - сюрприз

Останні новини

22:00

100-річна угода з Британією та "сюрприз" для Путіна: головні новини України (дайджест)

22:00

"Зробили ще одну операцію": брат Макса Неліпи розповів про стан воїна

21:57

"Тримається на чесному слові": дружина Мірошниченка загриміла в лікарню - причина

21:43

Врятує від неприємностей: чому не можна залишати кришку унітаза відкритою

21:31

"Є таємна частина": Зеленський розкрив нові деталі про сторічну угоду з Британією

Трамп робитиме ставку на силу, в найближчі півроку переговори з РФ неможливі – ЯременкоТрамп робитиме ставку на силу, в найближчі півроку переговори з РФ неможливі – Яременко
21:19

На які рішучі кроки може піти Трамп заради України: дипломат відповів

21:15

"Гірше ніж втрата територій": в Раді пояснили наслідки програшу України у війніВідео

21:15

Розчарування автомобілістів: ТОП-12 найбільш невдалих автомобілів - антирейтинг

21:03

"У світі утворилася велика діра": помер "батько Твін Пікса" Девід Лінч

Реклама
20:56

Як позбутися запаху собаки вдома: прості поради для свіжості й чистоти

20:47

Ігнорувати не варто: що означає значок "чайник" на панелі приладів авто

20:46

Переоцінює себе: поразка України у війні буде провалом Трампа - Кулеба

20:34

Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори: що відомо

20:22

Газеткою аж до 1968 року: чому в СРСР не було туалетного паперу

20:10

Чому Путін досі живий, а його оточення бідує: Ягун розкрив реальну ситуацію у РосіїЕксклюзив

20:05

Хто справжній злодій: лише люди з високим IQ розгадають загадку за 5 секунд

19:58

Чим для України обернеться втрата Торецька: зʼявився тривожний прогноз

19:54

Буде соковитим та ніжним: коли солити м'ясо під час варіння – головний секрет

19:50

Церемонію Оскар 2025 можуть скасувати вперше за історію: що сталося

19:47

Долар і євро "штормитиме": банкір спрогнозував курс валют до 26 січня

Реклама
19:45

Риба з людськими зубами: бразилійка налякала мережу чудернацькою істотою

19:15

Змішувач, як справжня рідкість: чому у британців аж два крани у ванній

19:14

"В найближчим дні": де можуть відбутися переговори Зеленського і Фіцо - ЗМІ

19:10

Добрим словом та пістолетом: як починає працювати ТрампПогляд

18:51

Скільки ще планує воювати Росія: у ЦПД поділилися прогнозом

18:48

Росія не може протистояти ударам ЗСУ по нафтобазах РФ - Defense Express

18:47

Вже на 10% дорожче: в Україні різко зросли ціни на популярний овоч

18:39

Для України - програма мінімум: нардеп сказав, якого результату війни хочуть СШАВідео

18:31

$31 000 щомісяця на секонд-хенді: як пара перетворила старий одяг на бізнес

18:27

Розміщення західних військ в Україні: у Зеленського розкрили деталі

18:20

"Що ж все так швидко!": Сніжана Бабкіна показала свою 14-річну доньку-копію

18:05

Бійці Азова взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку: що відомо

18:00

Собаки, які не "уживаються" вдома: ветеринар назвав ТОП-4 популярні породи

17:53

Єрмак розповів про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав терміни

17:47

Риторика Трампа кардинально зміниться: чого чекати після інавгурації - ЯгунВідео

17:41

"Це конкретні речі": Зеленський сказав, що потрібно Україні для переговорів з РФ

17:25

Примус до миру: команда Трампа готує жорсткі санкції проти РФ - Bloomberg

16:54

Інавгурація Трампа 2025: точна дата, де дивитись та як пройде головна подія США

16:50

Чотири країни НАТО проти прийняття України до Альянсу: гучна заява Зеленського

16:45

Ураження літаків РФ реактивними дронами: в України може мати новий козир

Реклама
16:43

Для Путіна Покровськ має значення стратегічного рівня: генерал назвав важливу деталь

16:42

Що може розвалити Росію: генерал-майор СБУ назвав рецепт розпаду РФВідео

16:27

"Ми передамо привіт": Зеленський пообіцяв відповідь РФ за атаку по Києву

16:26

Не всі знають: скільки можна тримати мокрий одяг у пралці - точний час

16:21

Як нагріти кімнату без обігрівача: 5 простих способів

16:11

Великий внесок: скільки коштів витратила Україна на війну у 2024-му - Зеленський

15:57

Приліт по базі росіян: партизани розкрили деталі потужного удару на півдніВідео

15:52

РФ не вдається досягти цілей на фронті: Сирський заявив про важку ситуацію

15:30

Повторення подій 2020 року в Білорусі: відомо, чи можливе падіння ЛукашенкаВідео

15:09

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство: що передбачається

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти