Чим для України обернеться втрата Торецька: зʼявився тривожний прогноз

Офіцер спрогнозував, куди підуть окупанти у разі захоплення Торецька.

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Втрата Торецька — це велика загроза / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Ключові тези:

Торецьк - величезний транспортний вузол

Після захоплення Торецька росіяни будуть намагатися прориватися до Костянтинівки та Слов’янська

Російські окупанти намагаються просуватися вперед в Торецьку Донецької області. Якщо Україна втратить місто, то для загарбників відкриється чимало можливостей. Про це повідомив офіцер 12-ої бригади Азов Святослав з позивним Хоробрий в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, втрата Торецька — це велика загроза початку боїв за нові населені пункти і потенційно можливого в майбутньому взяття Костянтинівки та Слов’янська.

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Святослав з позивним Хоробрий пояснив, що Торецьк, який частково ще залишається підконтрольним Силам оборони України, є величезним транспортним вузлом і може стати основним логістичним пунктом для наступальних дій окупантів у бік Костянтинівки та основних магістралей.

"Через те нас було відправлено на цей напрямок, щоб ми його утримували і не давали ворогу тут просуватися, тому що він є один з найважливіших для них саме в Донецькій області", — підкреслив офіцер Азову.

Що відомо про Торецьк? / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що ворог намагається якомога швидше захопити повністю місто Торецьк. Він додав, що більшість багатоквартирних будинків вже перебувають під контролем росіян. На околицях Торецька розташована приватна забудова, де частково залишаються багатоквартирні будинки, які все ще контролюються нашими військовими.

Нещодавно Главред з посиланням на аналітиків DeepState писав, що армія РФ окупувала село Нескучне Великоновосілківської селищної громади на Донеччині та просунулася в низці населених пунктів у Донецькій області.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на більшості напрямків точаться важкі бої, але ворогу не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок.

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