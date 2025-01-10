Стармер приїде в Україну для обговорення введення миротворців - ЗМІ

Наприкінці 2024 року з ініціативи Макрона активізувалися розмови про можливість розміщення в Україні контингенту європейських союзників.

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Стармер приїде в Україну для обговорення введення миротворців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Коротко:

Британський прем'єр готує перший візит до України

Зеленський не повідомив точну дату візиту Стармера

Найближчими тижнями прем'єр Великої Британії Кір Стармер відвідає Україну, щоб обговорити можливість розгортання там міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією, і це буде його перший візит в Україну відтоді, як він став прем'єр-міністром Великої Британії. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на слова президента Володимира Зеленського після зустрічі на базі "Рамштайн" у Німеччині, а також - на ознайомленого співрозмовника.

Зазначається, Зеленський не повідомив, коли саме Стармер планує відвідати Україну, однак співрозмовник агенції, який обізнаний із цим питанням, зазначив, що це має статися найближчими тижнями.

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"Ця ініціатива була започаткована Емманюелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він відвідає Україну і ми поговоримо", - цитують слова Зеленського журналісти.

Відправлення миротворців в Україну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Німеччина готова розглянути можливість відправки своїх миротворців в Україну. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Також відомо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

Крім того, директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною і приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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