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Стармер приїде в Україну для обговорення введення миротворців - ЗМІ

Віталій Кірсанов
10 січня 2025, 17:41
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Наприкінці 2024 року з ініціативи Макрона активізувалися розмови про можливість розміщення в Україні контингенту європейських союзників.
Євросоюз, миротворці
Стармер приїде в Україну для обговорення введення миротворців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Коротко:

  • Британський прем'єр готує перший візит до України
  • Зеленський не повідомив точну дату візиту Стармера

Найближчими тижнями прем'єр Великої Британії Кір Стармер відвідає Україну, щоб обговорити можливість розгортання там міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією, і це буде його перший візит в Україну відтоді, як він став прем'єр-міністром Великої Британії. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на слова президента Володимира Зеленського після зустрічі на базі "Рамштайн" у Німеччині, а також - на ознайомленого співрозмовника.

Зазначається, Зеленський не повідомив, коли саме Стармер планує відвідати Україну, однак співрозмовник агенції, який обізнаний із цим питанням, зазначив, що це має статися найближчими тижнями.

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"Ця ініціатива була започаткована Емманюелем Макроном. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем'єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він відвідає Україну і ми поговоримо", - цитують слова Зеленського журналісти.

Відправлення миротворців в Україну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Німеччина готова розглянути можливість відправки своїх миротворців в Україну. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Також відомо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

Крім того, директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.

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Кір Стармер - що про нього відомо

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною і приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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