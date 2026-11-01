"Чого вони бояться": Зеленський відповів на забаганки Путіна та висміяв вимогу РФ

Ворог вимагає передати йому території на сході України, які ще навіть не окуповані, нагадав президент.

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Зеленський, Путін / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот із відео

Головне із заяв Зеленського:

Ворог вимагає передати йому навіть ще не окуповані території

Росія, яка сама розпочала війну, тепер вимагає гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський прокоментував ультимативні вимоги країни-агресора РФ на адресу України.

Як він підкреслив в інтерв’ю CNN Turk, ворог вимагає передати йому ще навіть не окуповані території на сході України.

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За його словами, Кремль через США вимагає від України покинути території, які не зміг захопити.

"Це нездорова ідея, вона суперечить здоровому глузду", - зазначив глава держави.

За його словами, позиція України - припинення вогню за нинішньою лінією фронту без визнання окупованих територій російськими.

Він також нагадав про те, що Росія, яка сама розпочала війну, тепер вимагає гарантій безпеки.

"Якого нападу вони бояться? Нашого?", - запитав президент, підкресливши, що гарантій потребує саме Україна, на яку напали.

Коли Трамп змінить підхід до України: думка експерта

На думку колишнього глави МЗС України та керівника Центру досліджень Росії Володимира Огризка, підсумки листопадових виборів у США можуть змінити підхід Дональда Трампа до України та послабити переговорні позиції Володимира Путіна. Як він зазначив в інтерв’ю "Главреду", Кремль розраховує на підтримку американського президента, однак результати голосування можуть суттєво вплинути на розстановку політичних сил у Вашингтоні.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв "Главред", телефонна розмова Зеленського з Путіним не замінить повноцінної зустрічі на рівні лідерів. Радник президента Дмитро Литвин наголосив на необхідності переговорів за участю трьох сторін.

Президент США заявив про значний прогрес у відносинах з Росією в контексті війни в Україні. Дональд Трамп повідомив про можливість зустрічі із Зеленським і Путіним найближчим часом.

Також Трамп повідомив, що Україна та Росія наближаються до угоди про припинення війни. У коментарі журналістам він зазначив, що сторони близькі до досягнення домовленості.

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