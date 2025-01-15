Росія дуже хоче припинення вогню: генерал-майор назвав важливий нюанс

Україна може виграти від припинення вогню, вважає заступник голови СБУ Віктор Ягун.

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РФ хоче перемир'я, але не миру / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, Сухопутні війська ЗСУ

Готовні тези Ягуна:

Росія дуже хоче припинення вогню, оскільки їй потрібна передишка

Наразі перемовини Москві невигідні

Україна також може отримати вигоду від тимчасового припинення вогню

Росія прагне припинення вогню, оскільки їй необхідна оперативна пауза. Водночас Москва не зацікавлена у перемовинах, адже не досягла бажаних цілей на полі бою. Про це під час чату на Главреді розповів заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Перемовини Москві невигідні зараз, бо передбачатимуть закріплення реалій на землі, тобто захоплені території залишаться за кожною зі сторін. Щоправда, незрозуміло, що росіяни робитимуть із захопленою територією, бо вона їм просто не потрібна у тому вигляді, в якому вона є. Це буде просто викачуванням грошей з російського бюджету", - зазначив генерал-майор запасу.

Ягун вважає, що Росії території насправді не потрібні, адже утримання цих земель стане серйозним навантаженням на бюджет. Однак така ситуація вигідна корупціонерам, які зможуть списувати величезні суми під виглядом "відновлення" територій.

За його словами, Україна також може виграти від тимчасового припинення вогню, оскільки отримає час для ротації військових, перегрупування сил, вирішення проблем із логістикою та уточнення оборонних позицій. Ягун наголосив, що передишка буде корисною обом сторонам.

"А перемовини та угоди – це інша річ. Як людина, яка має юридичну освіту, я не розумію, якою може бути угода за нинішніх обставин. Мирну угоду ми не можемо підписати. А що тоді? Відновити Договір про дружбу і співпрацю? Чи згадати закон про Азовське море, яке Росія зробила своїм внутрішнім і тішиться з цього?" - додав заступник голови СБУ.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Режим припинення вогню в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач порівняв можливий сценарій війни в Україні з корейським, де роль стримуючого фактора виконують американські сили. Він зазначив, що припинення вогню можливе через паритет сил і усвідомлення сторонами безглуздості бойових дій.

Також депутат Бундестагу Міхаель Рот вважає, що до припинення вогню в Україні ще далеко, оскільки президент РФ Володимир Путін не демонструє готовності до серйозних переговорів. За його словами, без міжнародних гарантій безпеки Україна ризикує знову зіткнутися з агресією РФ.

Крім цього, Путін не дотримуватиметься режиму припинення вогню за правління Дональда Трампа, вважає екс-посол України Олег Шамшур. Він зазначив, що РФ відновить агресію, коли вважатиме умови сприятливими.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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