Військовий злочинець Расторгуєв поки що є лідером угруповання.

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У РФ помер учасник гурту "Любе" / Колаж Главред, фото KM.ru

Коротко:

Що відомо про смерть вокаліста

Яку роль він відігравав у групі

У терористичній Росії стало відомо, що помер бек-вокаліст групи "Любе" Олексій Тарасов.

Як повідомляють російські пропагандисти, він помер у віці 64 років. Про смерть музиканта колектив повідомив 1 листопада. За інформацією ЗМІ, артист помер ще 30 жовтня після боротьби з онкологічними захворюваннями.

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У лютому 2026 року у музиканта виявили рак гортані - злоякісну пухлину в ділянці голосових зв’язок. Через кілька місяців лікарі виявили у нього рак кишечника з метастазами.

У РФ помер вокаліст гурту "Любе" / Фото Стархіт

Представник гурту підтвердив, що Тарасов страждав на онкологічне захворювання і мав метастази. В останні місяці артист не брав участі в концертах колективу, а його вокальні партії виконував син Серафим.

Про свій стан здоров’я музикант публічно практично не розповідав.

Тарасов приєднався до "Любе" у 1989 році, практично в момент заснування колективу. Він брав участь у записі всіх студійних альбомів групи і протягом багатьох років залишався одним із її ключових бек-вокалістів.

Група "Любе"

До концертного складу музикант увійшов у 2005 році. Його глибокий бас став впізнаваною частиною звучання колективу.

Расторгуєв про війну та його участь у тортурах

Путініст Расторгуєв є довіреною особою терориста Путіна і підтримує військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну.

Згідно зі свідченням українського військового Олексія Анулі, який побував у російському полоні, Микола Расторгуєв особисто приїжджав до місць утримання полонених і брав участь у знущаннях над ними. Про це повідомляє сайт Star about war.

За словами очевидця, артист поводився вкрай агресивно: він не тільки викрикував образи на адресу українців та їхніх родин, а й особисто бив полонених. Расторгуєв звинувачував їх у "злочинах на Донбасі", повторюючи найжорсткіші тези пропаганди. Цей епізод показує, що співак не просто підтримує війну на сцені, а безпосередньо бере участь у жорстокому поводженні з людьми та моральному тиску на тих, хто перебуває в безпорадному стані.

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Про гурт: "Любе" Група "Любе" - радянський та російський рок-гурт, заснований у 1989 році. Лідером і солістом є Микола Расторгуєв, відомий як один з улюблених артистів Володимира Путіна, Народний артист Росії (2002), член партії "Єдина Росія" з 2006 року, депутат Держдуми Федеральних зборів РФ V скликання. 11 березня 2014 року Расторгуєв підписав звернення діячів культури РФ на підтримку політики президента В. В. Путіна в Україні та у Криму. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Микола Расторгуєв опублікував сторіс в Instagram, де на зображенні намальовані руки, що тримають квітку, з хештегом #Давайзамир. Це зображення використовують для дописів на підтримку вторгнення Росії та виправдання її дій. 26 лютого лідер гурту "Любе" опублікував на своїй сторінці в Instagram вірш із посланням "Росіяни війни не починають, росіяни їх закінчують". Расторгуєв особисто брав участь у тортурах українців.

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