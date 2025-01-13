Після погроз та розмови з Путіним: Фіцо запросив Зеленського на переговори

Прем'єр Словаччини Фіцо після політичних погроз Україні вирішив запросити українського президента на переговори на кордоні між державами.

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Фіцо запросив Зеленського на переговори через зупинку транзиту газу з РФ / Колж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Фіцо:

Припинення транзиту російського газу "завдає шкоди як Україні, так і Словаччині"

Переговори між Україною та Росією можуть пройти у Словаччині

Переговори щодо транзиту газу та суперечливих моментів між Словаччиною та Україною можуть пройти на кордоні між державами

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив Володимира Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону для обговорення, зокрема, питань газопостачання. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Фіцо наголосив, що припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших країн нібито завдає значної шкоди як Україні, так і Словаччині, а також Європейському Союзу. Це викликає негативні реакції, які ускладнюють двосторонні та багатосторонні відносини.

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"Я не маю наміру реагувати на вашу заяву від неділі, 12 січня 2025 року, тому що не маю наміру подальшої ескалації напруженості. Я хочу повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з призупиненням транзиту газу", - сказав він у зверненні.

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що має іншу позицію, ніж Володимир Зеленський, з низки питань. Зокрема, він висловив сумнів у тому, що продовження кровопролиття у війні в Україні сприятиме зміцненню позицій України на можливих мирних переговорах.

Він також підкреслив, що під час своїх закордонних візитів наполягає на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримує існуючі мирні ініціативи та пропонує організувати мирні переговори на будь-якому рівні у Словаччині.

"Я також маю іншу думку щодо вашого рішення припинити транзит газу через Україну. Моя позиція не єдина в Європі. Навіть якщо я не вважаю абсолютно вирішальним те, що Словацька Республіка втрачає 500 млн. євро на рік через припинення транзиту газу, найбільш вирішальним є вплив вашого рішення на конкурентоспроможність Європейського Союзу, організації, до якої ви претендуєте на членство", - дорікнув Фіцо.

У своєму відеозверненні Роберт Фіцо повідомив, що провів обговорення з Комісаром Європейської Комісії з питань енергетики Д. Йоргенсеном та його командою. Під час цієї зустрічі нібито було ухвалено рішення, які підтверджують серйозність ситуації. У зв’язку з цим він закликав українську сторону активно долучитися до подальших переговорів та роботи спеціальної робочої групи, створеної для вирішення відповідних питань.

Фіцо звернувся до президента України Володимира Зеленського, наголосивши, що Словацька Республіка завжди виявляла і продовжує демонструвати солідарність з громадянами України, як тими, що залишаються на батьківщині, так і тими, хто перебуває у Словаччині.

Він відзначив позитивні результати спільних переговорів між урядами обох країн і висловив бажання продовжувати конструктивний і взаємоповажний діалог із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Тому, як найвищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити Вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного Вашої роботи. Зустріч може відбутися на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною. Символічно, що ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів, щоб дістатися до словацької території", - запропонував він.

Фіцо висловив сподівання, що така зустріч створить сприятливі умови для відвертої дискусії щодо постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України. Обговорення також охоплюватиме можливі технічні рішення у світлі завершення контракту між українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року, вплив припинення транзиту газу через Україну на конкурентоспроможність європейської економіки та перспективи розвитку двосторонніх відносин між Словаччиною та Україною.

Газопроводи із Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Погрози Фіцо Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив різкі висловлювання на адресу президента України, назвавши Володимира Зеленського "жебраком" і "шантажистом". Ці заяви пролунали на засіданні Комісії із закордонних справ парламенту в Братиславі.

Фіцо також повідомив, що Володимир Путін пообіцяв забезпечити Словаччину російським газом через альтернативні маршрути після завершення транзиту через Україну. У ході зустрічі з Путіним у Москві 22 грудня, яка відбулася напередодні закінчення транзитного контракту між Росією та Україною, Фіцо висловив своє невдоволення. Наразі він погрожує Україні припиненням поставок електроенергії, зазначається в матеріалі Reuters.

Фіцо заявив, що його зустріч із Путіним стала відповіддю на заяву Зеленського про припинення транзиту російського газу.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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