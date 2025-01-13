Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Після погроз та розмови з Путіним: Фіцо запросив Зеленського на переговори

Юрій Берендій
13 січня 2025, 17:10оновлено 13 січня, 18:31
917
Прем'єр Словаччини Фіцо після політичних погроз Україні вирішив запросити українського президента на переговори на кордоні між державами.
Після погроз та розмови з Путіним: Фіцо запросив Зеленського на переговори
Фіцо запросив Зеленського на переговори через зупинку транзиту газу з РФ / Колж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Фіцо:

  • Припинення транзиту російського газу "завдає шкоди як Україні, так і Словаччині"
  • Переговори між Україною та Росією можуть пройти у Словаччині
  • Переговори щодо транзиту газу та суперечливих моментів між Словаччиною та Україною можуть пройти на кордоні між державами

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив Володимира Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону для обговорення, зокрема, питань газопостачання. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Фіцо наголосив, що припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших країн нібито завдає значної шкоди як Україні, так і Словаччині, а також Європейському Союзу. Це викликає негативні реакції, які ускладнюють двосторонні та багатосторонні відносини.

відео дня

"Я не маю наміру реагувати на вашу заяву від неділі, 12 січня 2025 року, тому що не маю наміру подальшої ескалації напруженості. Я хочу повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з призупиненням транзиту газу", - сказав він у зверненні.

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що має іншу позицію, ніж Володимир Зеленський, з низки питань. Зокрема, він висловив сумнів у тому, що продовження кровопролиття у війні в Україні сприятиме зміцненню позицій України на можливих мирних переговорах.

Він також підкреслив, що під час своїх закордонних візитів наполягає на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримує існуючі мирні ініціативи та пропонує організувати мирні переговори на будь-якому рівні у Словаччині.

"Я також маю іншу думку щодо вашого рішення припинити транзит газу через Україну. Моя позиція не єдина в Європі. Навіть якщо я не вважаю абсолютно вирішальним те, що Словацька Республіка втрачає 500 млн. євро на рік через припинення транзиту газу, найбільш вирішальним є вплив вашого рішення на конкурентоспроможність Європейського Союзу, організації, до якої ви претендуєте на членство", - дорікнув Фіцо.

У своєму відеозверненні Роберт Фіцо повідомив, що провів обговорення з Комісаром Європейської Комісії з питань енергетики Д. Йоргенсеном та його командою. Під час цієї зустрічі нібито було ухвалено рішення, які підтверджують серйозність ситуації. У зв’язку з цим він закликав українську сторону активно долучитися до подальших переговорів та роботи спеціальної робочої групи, створеної для вирішення відповідних питань.

Фіцо звернувся до президента України Володимира Зеленського, наголосивши, що Словацька Республіка завжди виявляла і продовжує демонструвати солідарність з громадянами України, як тими, що залишаються на батьківщині, так і тими, хто перебуває у Словаччині.

Він відзначив позитивні результати спільних переговорів між урядами обох країн і висловив бажання продовжувати конструктивний і взаємоповажний діалог із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Тому, як найвищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити Вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного Вашої роботи. Зустріч може відбутися на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною. Символічно, що ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів, щоб дістатися до словацької території", - запропонував він.

Фіцо висловив сподівання, що така зустріч створить сприятливі умови для відвертої дискусії щодо постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України. Обговорення також охоплюватиме можливі технічні рішення у світлі завершення контракту між українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року, вплив припинення транзиту газу через Україну на конкурентоспроможність європейської економіки та перспективи розвитку двосторонніх відносин між Словаччиною та Україною.

Після погроз та розмови з Путіним: Фіцо запросив Зеленського на переговори
Газопроводи із Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Погрози Фіцо Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив різкі висловлювання на адресу президента України, назвавши Володимира Зеленського "жебраком" і "шантажистом". Ці заяви пролунали на засіданні Комісії із закордонних справ парламенту в Братиславі.

Фіцо також повідомив, що Володимир Путін пообіцяв забезпечити Словаччину російським газом через альтернативні маршрути після завершення транзиту через Україну. У ході зустрічі з Путіним у Москві 22 грудня, яка відбулася напередодні закінчення транзитного контракту між Росією та Україною, Фіцо висловив своє невдоволення. Наразі він погрожує Україні припиненням поставок електроенергії, зазначається в матеріалі Reuters.

Фіцо заявив, що його зустріч із Путіним стала відповіддю на заяву Зеленського про припинення транзиту російського газу.

Інші новини:

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Словаччини транзит газу транзит газу в Європу Роберт Фіцо
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Влупить мороз -13: Україну накриває сильне похолодання

Влупить мороз -13: Україну накриває сильне похолодання

19:43Синоптик
Трамп клюнув на дезу спецслужб РФ: спливли деталі "купівлі" Гренландії – Bild

Трамп клюнув на дезу спецслужб РФ: спливли деталі "купівлі" Гренландії – Bild

19:36Світ
Наближення військ РФ до Покровська: у місті закрили останню шахту

Наближення військ РФ до Покровська: у місті закрили останню шахту

18:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

Гороскоп на завтра 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

Останні новини

19:57

"Більше зброї і швидше": Рютте зробив заяву про мир в Україні

19:43

Влупить мороз -13: Україну накриває сильне похолодання

19:36

Трамп клюнув на дезу спецслужб РФ: спливли деталі "купівлі" Гренландії – Bild

19:33

Україна зламала великий наступ Кремля: ЗСУ спритно перехитрили РФ на Курщині

19:14

Як можна використати полонених солдат КНДР: експерт назвав цікавий варіант

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - КошельВибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель
19:10

Що стане демографічним Апокаліпсисом для України?Погляд

18:58

Що додати під час прання махрових рушників: результат вразить всіх

18:31

Наближення військ РФ до Покровська: у місті закрили останню шахту

18:29

Україна дала добро на ексгумацію жертв Волинської трагедії: названо час і місцеВідео

Реклама
18:26

В Україні може відновити роботу один аеропорт: що відомо

17:52

"Є відсоток корупціонерів": скільки нардепів отримали підозри - Корнієнко

17:44

Спіймали на гарячому: ДБР викрило схему продажу "липових" довідок у ТЦКФото

17:44

Британія профінансує виробництво засобів ППО в Україні - Умєров

17:41

Простіше не буває: новий рецепт швидких гарячих бутербродів - шалено смачноВідео

17:41

Загроза "котла" під Покровськом: ексспівробітник СБУ розкрив тактику окупантів

17:35

Донці нардепа фракції Порошенка загрожує 6 років тюрми за те, що під наркотиками переїхала людину, - ЗМІ

17:10

Після погроз та розмови з Путіним: Фіцо запросив Зеленського на переговори

16:59

Усик "добив": Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри

16:59

Коли може бути наступний масований удар РФ: експерт попередив українців

16:38

"Знесла з ніг, вперлася у грудну клітку": Квіткова отримала травму в Домінікані

Реклама
16:30

Овочі та фрукти стрімко дорожчають: які ціни в середині зими

16:28

Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

16:27

Начальника академії Сагайдачного оберуть військові: Зеленський анонсував голосування

16:24

Найпростіша вечеря за 1 годину: потрібна склянка рису і жменька фаршу

16:23

Перші вибори після війни: Кошель дав несподіваний прогноз

16:19

На Київстар ТБ вийшов український комедійний треш-горор "Морена"

16:11

Масштабна пожежа: у російській Тулі горить військовий госпіталь - деталіВідео

16:05

"Сприятиме деградації РФ": Індія вслід за Китаєм відвернулась від Росії

16:04

Вдарять морози: коли Україну накриє сильне похолодання – стала відома дата

16:00

Що допомагає від жовтих плям на білому одязі: спосіб, про який мало хто не знає

15:59

Що робити, щоб не було конденсату на пластикових вікнах

15:47

"Я відмовляюся від опалення": жінка показала простий спосіб, як зігрітися взимкуВідео

15:43

Українцям повернуть гроші за оренду житла: як подати заявку на субсидію

15:26

"Ситуація різко погіршилася": у ЗСУ розповіли про бої в Курській області

15:16

"Використовуємо у своїх інтересах": у ГУР натякнули на долю військовополонених із КНДР

15:14

Знадобиться один ключ: як перевести вікна на "зимовий" режим, щоб зберегти тепло

15:09

ЗСУ взяли в полон окупанта, який брав участь у розстрілах українських полонених

15:00

Білорусь перекинула до кордону з Україною армію та спецпризначенців - ЗМІ

14:53

Друг Яніса Тімми розповів, з ким Анна Сєдокова зраджувала чоловіка

14:46

Росіяни намагаються зайти на територію трьох областей України - ДПСУ

Реклама
14:23

Свіжі чи варені: як правильно зберігати гриби в морозилціВідео

14:23

Атака 1500 дронів на Україну: у британській розвідці повідомили про небезпеку

14:14

9 продуктів, які категорично не можна давати курям: варто знати усім господарямВідео

14:13

Головна загроза для ЗСУ на Покровському напрямку: з'явився тривожний прогноз

13:47

Секретний прийом з пральною машинкою: як швидко висушити одяг взимку

13:41

"Історія виборів - це історія спекуляцій": експерт оцінив новий варіант голосуванняВідео

13:37

"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

13:31

Залишилось 2 кілометри: росіяни просуваються в обхід Покровська - Крамченков

13:21

Шалено смачний салат Сета-Де-Поло: потрібно всього 1 пачка крабових паличок - рецепт

13:16

Підготовка мирних переговорів з Україною: у Путіна зробили заяву

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти