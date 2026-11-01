РФ обстріляла Рівненщину дронами: є поранені та руйнування - деталі

Внаслідок атаки росіян на Рівненщині постраждали 4 людей.

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РФ обстріляла Рівненщину дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Росія атакувала Рівненщину дронами

Унаслідок атаки постраждали четверо людей

Рятувальники ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів

У неділю, 1 листопада, російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок.

Як повідомили в ДСНС, внаслідок обстрілу РФ поранення отримали четверо людей.

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"Сьогодні в Острозькому районі внаслідок чергової ворожої атаки виникла пожежа в житловому будинку. Площа займання становила 100 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що сили ППО відбивали удари противника впродовж ночі та ранку.

Чому реактивні дрони почали долітати до західних областей

Росія може збільшувати дальність польоту реактивних безпілотників, зменшуючи їхнє бойове навантаження на користь запасу пального. Це дає змогу дронам долати більші відстані й досягати західних областей України. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у подкасті РБК-Україна.

За словами Ігната, реактивні безпілотники за своїми характеристиками вже наближаються до крилатих ракет, які можуть долітати, зокрема, до Львівської області. Дальність польоту залежить від конструкції конкретного апарата, обсягу пального та ваги бойової частини.

"Питання в тому, які характеристики закладені в конкретний дрон, скільки в нього пального і яка бойова частина. Якщо бойову частину зняти повністю або мінімізувати її, відповідно, можна взяти більше пального й збільшити дальність", - зазначив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що Росія в ніч на 1 листопада атакувала Україну 433 ударними безпілотниками, 64 з яких були реактивними Shahed. Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 371 дрон, проте є влучання на 16 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 31 жовтня, російські війська атакували Суми двома ударними безпілотниками. В результаті влучень у Зарічному районі міста виникли пожежі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Крім того, 30 жовтня російські війська завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра. На об'єкті виникла пожежа, одна жінка дістала поранення. Пасажирів і працівників залізниці завчасно евакуювали.

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Про персону: Олександр Коваль Олександр Коваль - український державний діяч, голова Рівненської обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року, пише Вікіпедія. З 5 березня 2021 по 27 грудня 2023 року був головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області.

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