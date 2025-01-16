РФ не вдається досягти цілей на фронті: Сирський заявив про важку ситуацію

На більшості напрямків точаться важкі бої, але ворогу не вдалося досягти своїх цілей.

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Сирський розкрив ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Головні тези Сирського:

На фронті погіршується ситуація, але РФ немає успіху

США й надалі підтримуватимуть Сили оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ситуація на полі бою характеризується важкими боями. Водночас ворогу не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту.

Під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил Сполучених Штатів Америки (США) Чальзом Брауном, Сирський висловив співчуття з приводу масштабних пожеж у Каліфорнії, йдеться у дописі у Telegram-каналі.

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Також сторони обговорили ситуацію на фронті. За словами головнокомандувача ЗСУ, на більшості напрямків точаться важкі бої, але ворогу не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок.

"Подякував генералу Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів", - написав Сирський.

Браун, своєю чергою, повідомив, що США й надалі підтримуватимуть Сили оборони.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ знищила важливі об'єкти на Покровському напрямку. Військові повідомили, що ворог завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по інфраструктурі та важливим промисловим об'єктам на Покровському напрямку.

Українські військові перейшли до нової тактики масованих ударів. За словами Маломужа, такі удари мають серйозний вплив на формування окупантами нових резервів для фронту. А особливо блискавичний ефект чинять удари по сховищах палива.

Стало відомо, що ЗСУ можуть здійснити неочікувану операцію в Криму. Віктор Ягун пояснив, чому операція зі звільнення Криму є складною, але не виключеною. За його словами, українські сили фактично позбавили ворога можливості використовувати півострів як потужний військовий плацдарм.

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