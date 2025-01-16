Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ не вдається досягти цілей на фронті: Сирський заявив про важку ситуацію

Юлія Закрепа
16 січня 2025, 15:52оновлено 16 січня, 16:27
656
На більшості напрямків точаться важкі бої, але ворогу не вдалося досягти своїх цілей.
РФ не вдається досягти цілей на фронті: Сирський заявив про важку ситуацію
Сирський розкрив ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Головні тези Сирського:

  • На фронті погіршується ситуація, але РФ немає успіху
  • США й надалі підтримуватимуть Сили оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ситуація на полі бою характеризується важкими боями. Водночас ворогу не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту.

Під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил Сполучених Штатів Америки (США) Чальзом Брауном, Сирський висловив співчуття з приводу масштабних пожеж у Каліфорнії, йдеться у дописі у Telegram-каналі.

відео дня

Також сторони обговорили ситуацію на фронті. За словами головнокомандувача ЗСУ, на більшості напрямків точаться важкі бої, але ворогу не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок.

"Подякував генералу Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів", - написав Сирський.

Браун, своєю чергою, повідомив, що США й надалі підтримуватимуть Сили оборони.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ знищила важливі об'єкти на Покровському напрямку. Військові повідомили, що ворог завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по інфраструктурі та важливим промисловим об'єктам на Покровському напрямку.

Українські військові перейшли до нової тактики масованих ударів. За словами Маломужа, такі удари мають серйозний вплив на формування окупантами нових резервів для фронту. А особливо блискавичний ефект чинять удари по сховищах палива.

Стало відомо, що ЗСУ можуть здійснити неочікувану операцію в Криму. Віктор Ягун пояснив, чому операція зі звільнення Криму є складною, але не виключеною. За його словами, українські сили фактично позбавили ворога можливості використовувати півострів як потужний військовий плацдарм.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ новини України Олександр Сырский Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ігавгурація Трампа 2025: точна дата, де дивитись та як пройде головна подія США

Ігавгурація Трампа 2025: точна дата, де дивитись та як пройде головна подія США

16:54Світ
Чотири країни НАТО проти прийняття України до Альянсу: гучна заява Зеленського

Чотири країни НАТО проти прийняття України до Альянсу: гучна заява Зеленського

16:50Україна
Що може розвалити Росію: генерал-майор СБУ назвав рецепт розпаду РФ

Що може розвалити Росію: генерал-майор СБУ назвав рецепт розпаду РФ

16:42Світ
Реклама

Популярне

Більше
РФ атакувала Україну ядерними ракетами-пустушками: в ЗМІ розкрили мету

РФ атакувала Україну ядерними ракетами-пустушками: в ЗМІ розкрили мету

Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Чим замінити яйце у фарші: найкращі альтернативи для соковитих котлет

Чим замінити яйце у фарші: найкращі альтернативи для соковитих котлет

Секрет із СРСР розкрито: чому на каністрі для бензину три ручки - знають одиниці

Секрет із СРСР розкрито: чому на каністрі для бензину три ручки - знають одиниці

Ксенія Мішина розповіла про особисте життя і заручини: "Обов'язково"

Ксенія Мішина розповіла про особисте життя і заручини: "Обов'язково"

Останні новини

16:54

Ігавгурація Трампа 2025: точна дата, де дивитись та як пройде головна подія США

16:50

Чотири країни НАТО проти прийняття України до Альянсу: гучна заява Зеленського

16:45

Ураження літаків РФ реактивними дронами: в України може мати новий козир

16:43

Для Путіна Покровськ має значення стратегічного рівня: генерал назвав важливу деталь

16:42

Що може розвалити Росію: генерал-майор СБУ назвав рецепт розпаду РФВідео

Трамп робитиме ставку на силу, в найближчі півроку переговори з РФ неможливі – ЯременкоТрамп робитиме ставку на силу, в найближчі півроку переговори з РФ неможливі – Яременко
16:27

"Ми передамо привіт": Зеленський пообіцяв відповідь РФ за атаку по Києву

16:26

Не всі знають: скільки можна тримати мокрий одяг у пралці - точний час

16:21

Як нагріти кімнату без обігрівача: 5 простих способів

16:11

Великий внесок: скільки коштів витратила Україна на війну у 2024-му - Зеленський

Реклама
15:57

Приліт по базі росіян: партизани розкрили деталі потужного удару на півдніВідео

15:52

РФ не вдається досягти цілей на фронті: Сирський заявив про важку ситуацію

15:30

Повторення подій 2020 року в Білорусі: відомо, чи можливе падіння ЛукашенкаВідео

15:09

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство: що передбачається

14:59

Кіркоров несподівано покаявся в гріхах: що зробив путініст

14:57

Чому унітази зазвичай саме білого кольору: про це не здогадується майже ніхто

14:49

Початок переговорів у 2025 році: коли можуть закінчитись бої на фронті в УкраїніЕксклюзив

14:48

Навіщо на весіллі кричать "Гірко": що це означає насправді

14:41

Сили оборони України уразили нафтобазу в Воронезькій області РФ - Генштаб

14:41

Трамп може вести переговори з Путіним за спиною України: дипломат назвав ризикиВідео

14:40

Зеленський різко відповів Фіцо щодо переговорів із Путіним і нагадав про замах

Реклама
14:34

5 побутових приладів, які мотають найбільше світла

14:32

"Вівця": сестри Шукшини публічно собачаться за спадщину

14:27

Шоумен-воїн Макс Неліпа розкрив подробиці своєї госпіталізації

14:17

Україну атакує рання весна: названо дату різкого потепління

13:48

У Хмельницькому матір викинула новонароджену дитину на смітник: деталі

13:36

Трамп не заявив офіційно: дипломат назвав нюанси припинення вогню в Україні

13:35

РФ знищила важливі об'єкти на Покровському напрямку: у ЗСУ розкрили загрози

13:34

"Незабутні дні": Віра Брежнєва опублікувала інтригуючий поцілунок

13:26

У центрі Києва гриміли вибухи: стали відомі подробиці атаки БпЛА РФ

12:53

Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

12:53

"Це руйнує": Єва Лонгорія у сльозах розповіла про евакуацію

12:53

"Масова мобілізація" рятувальників: у ДСНС зробили важливу заяву

12:45

РФ завершує анексію Білорусі: в ISW попередили про серйозні загрози для світу

12:40

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: де в Україні будуть опади

12:24

Космос в обмін на мир: у The Hill дізналися, що Трамп може запропонувати Путіну

12:05

Десятки тисяч росіян знищено: Зеленський назвав втрати РФ у Курській області

11:54

Справжню видно відразу: як перевірити ікру на натуральність

11:53

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Бикам - негатив, Щурам - суперечки

11:52

Припинення вогню в Україні: Зеленський відповів, чи почалися переговори з Росією

11:45

"Йому подобається Путін": як симпатія Трампа до диктатора РФ зачепить Україну – ЯгунВідео

Реклама
11:42

У Росії прогриміли вибухи: атаковано один з ключових об'єктів ВПК - ЦПД

11:27

Маша Машкова вкотре принизила батька-путініста

11:17

Фантастично швидкий рецепт: дивовижно смачна намазка за 5 хвилинВідео

11:14

В Україну йдуть морози до -10: синоптики назвали найхолодніші дні

11:07

"Росіяни у паніці відступають": ЗСУ заходять у тил ворога на Курщині - Ягун

11:01

"Тушка Путін покине світ": експерт про сценарій Лукашенка на виборах у БілорусіВідео

10:57

Олег Сергійович Валендюк досьє

10:55

Крок вправо, крок вліво - скандал: найбільш ревниві знаки зодіаку

10:54

"Біженець": утікач Іван Дорн об'єднався з росіянами і потрапив у скандал

10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 січня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти