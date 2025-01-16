Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство: що передбачається

Договір між Україною та Британією на 100 років спрямований на поглиблення співпраці між країнами в оборонній та невійськових сферах, зазначили в Британії.

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Відносини між Україною та Британією вийшли на новий рівень / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Сьогодні, 16 січня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про 100-річне партнерство. Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали Угоду про 100-річне партнерство", - розповів Зеленський.

Зазначається, що документ спрямований на зміцнення двосторонніх відносин у сфері оборони та передбачає продовження військової допомоги Україні.

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Що передбачає угода про партнерство між Україною та Великою Британією

На офіційному сайті уряду Великої Британії зазначається, що угода між двома країнами охоплює дев’ять ключових напрямів. Вона спиратиметься на інновації, силу та стійкість, які Україна продемонструвала під час захисту від незаконного й жорстокого вторгнення Росії, та сприятиме забезпеченню довгострокової безпеки й економічного зростання обох держав.

"Договір і політична декларація, які формують 100-річне партнерство, будуть передані на розгляд парламенту найближчими тижнями", -йдеться у повідомленні.

Ця угода передбачає посилення військової співпраці в сфері морської безпеки через нові рамкові механізми, які допоможуть зміцнити безпеку Балтійського, Чорного й Азовського морів і протистояти російській агресії. Також передбачається об’єднання експертів для розвитку науково-технічного партнерства у галузях охорони здоров’я, агротехнологій, космічних досліджень і безпілотних технологій, а також впровадження навчальних проєктів для формування довготривалих дружніх відносин.

Окрім цього, угода закріплює статус Великої Британії як ключового партнера України у сфері енергетики, видобутку критично важливих корисних копалин та виробництва екологічно чистої сталі.

"100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України - гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до тієї жорстокості, яку завдала їй Росія - і зобов'язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття",

У Великій Британії підкреслюють, що Україна володіє висококваліфікованою армією та процвітаючим технологічним сектором, здатним швидко розробляти й впроваджувати сучасну боєздатну техніку. Співпраця з Україною в галузі безпеки зміцнить і саму Британію.

З нагоди підписання партнерства очікується, що прем’єр-міністр оголосить про нові заходи підтримки України, включаючи летальну допомогу та сприяння економічній стійкості.

"Амбіції Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали колосальної стратегічної поразки. Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе цю дружбу на новий рівень", - заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Кір Стармер зазначив, що ця співпраця має довгостроковий характер і спрямована не лише на сьогодення, а й на розвиток технологій, науки, культурних обмінів та інновацій, які Україна продемонструвала останніми роками, для майбутніх поколінь.

"Силу нашої довготривалої дружби не можна недооцінювати. Підтримка України, яка захищає себе від варварського вторгнення Росії та будує процвітаюче, суверенне майбутнє, є життєво важливою для фундаменту безпеки цього уряду та нашого Плану змін. Завдяки цьому партнерству ми створюємо сильну економіку, яка працює на благо британського народу, безпечну країну, яка захищає наші інтереси вдома і за кордоном, і процвітаюче суспільство", - сказав він.

Також прем’єр оголосить про запуск нової програми економічного відновлення з бюджетом у 40 млн фунтів стерлінгів. Вона передбачає створення умов для приватного кредитування на сотні мільйонів фунтів, що сприятиме зростанню малого та середнього бізнесу в Україні – основи її економіки.

Програма відкриє можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори розвитку України та сприяючи розширенню торгівлі й інвестицій. Фінансування спрямовуватиметься на підприємства, які розвивають "зелену" економіку, а також підтримують жінок, ветеранів та маргіналізовані групи населення.

"Ми сподіваємося, що в довгостроковій перспективі програма під назвою TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience) зменшить залежність українських громад від гуманітарної підтримки та допоможе розбудувати економічну стійкість", - вказує він.

У Великій Британії повідомили, що в межах партнерства запровадять нову Схему перевірки зерна, яка дозволить відстежувати викрадене з окупованих українських територій зерно. Ця ініціатива розроблена у відповідь на звернення України до країн G7 із проханням допомогти виявляти викрадене зерно, яке російські сили перемарковують і продають.

Використовуючи передові наукові технології, які дозволяють визначати походження зерна, Велика Британія створила базу даних, щоб підтримати Україну у боротьбі з крадіжками сільськогосподарської продукції з окупованих регіонів.

"Україна, країна, яка залишається основним постачальником сільськогосподарської продукції, має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки. База даних буде передана Україні від Міністра охорони навколишнього середовища протягом найближчих тижнів", - зазначили в уряді Великої Британії.

Ця ініціатива доповнює пакет допомоги Україні від Великої Британії на загальну суму 12,8 мільярда фунтів стерлінгів, зокрема 7,8 мільярда фунтів військової допомоги. Британія також зобов’язалася надавати ще 3 мільярди фунтів на військові потреби стільки, скільки це буде необхідно. Окрім цього, триває підтримка енергетичної інфраструктури, щоб забезпечити лікарні та громадські установи світлом і теплом для мирного населення, яке страждає від війни, розв’язаної Росією.

Велика Британія та Україна планують використовувати щорічний Стратегічний діалог високого рівня, щоб забезпечити довгостроковий розвиток їхнього партнерства на десятиліття вперед.

Підтримка Бриатнії для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість відправки миротворчого контингенту до України. Такий план може бути реалізований після досягнення домовленості між Києвом і Москвою про припинення бойових дій. Як зазначає The Telegraph, посилаючись на авторитетні урядові джерела у Британії, Стармер поки не ухвалив остаточного рішення щодо цієї ініціативи.

16 січня Кір Стармер прибув до Києва з неанонсованим візитом. Це його перша поїздка до України у статусі прем'єр-міністра, під час якої він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. За інформацією The Guardian, під час візиту планується підписання угоди про партнерство між Україною та Великою Британією, спрямованої на посилення оборонного співробітництва та збільшення військової допомоги Києву.

У найближчі тижні Стармер планує приїхати до України, щоб обговорити можливість розгортання міжнародних миротворчих сил після завершення війни. Як повідомляє Bloomberg, ця інформація базується на заявах президента Зеленського після зустрічі на базі "Рамштайн" у Німеччині та коментарях обізнаного співрозмовника.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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