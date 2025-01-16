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Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: де в Україні будуть опади

Альона Вороніна
16 січня 2025, 12:40
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Синоптикиня розповіла, які області накриють сильніші морози, а де будуть опади у вигляді снігу та дощу.
Погода, снег, зима
Погода в Україні - мокрий сніг і дощ накриють частину областей/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 17 січня
  • Де будуть морози, а де – мокрий сніг і дощі

Погода в Україні у п’ятницю, 17 січня, відзначиться переважно невеликими морозами – температура повітря не відхилятиметься дуже далеко від нуля градусів.

При цьому у п’ятницю, як і в попередні дні, буде помітна алогічна термічна особливість – на півдні буде найхолодніше вночі, а вдень найтепліше. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

"Так буде і завтра, 17-го січня. Вночі холодний пояс температури повітря витягнеться від Закарпаття через Поділля, Чернівецьку область, через, зрозуміло, південну частину аж до Приазов'я, до південного сходу України. Тут очікується вночі 0…-4 градуси морози. На решті території – нічні мляві "нулі", – розповіла Діденко.

А вдень 17-го січня, за її словами, буде навпаки: у найхолоднішій нічній частині (від Закарпаття через Поділля, Чернівецьку область, через південну частину аж до Приазов'я, до південного сходу України) упродовж дня п'ятниці передбачається найвища температура повітря, +1…+5 градусів, а на решті території України будуть знову 0…+3 градуси.

Також синоптикиня розповіла, що опади у вигляді мокрого снігу та дощу очікуються завтра на лівобережжі України, а на правобережжі буде без істотних опадів.

"Характерна особливість завтрашнього дня – сильний північно-західний вітер! Будьте обережними", – зазначила синоптикиня.

Погода в Украине 17 января
Погода в Україні 17 січня/ meteoprog

Погода в Києві 17 січня

У Києві завтра, 17-го січня, буде хмарно, без істотних опадів, впродовж доби очікується 0…+2 градуси.

У столиці в четвер буде сильний північно-західний вітер.

Надалі в Україні переважатиме тепла погода, зазначила синоптикиня. Найближче похолодання, до морозів, очікується орієнтовно з 23-24 січня.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що насувається антициклон – синоптик розповіла, якою буде погода 16 січня в Україні. До кінця тижня температура повітря залишатиметься відносно теплою.

Як повідомляв раніше Главред, в Україну йдуть морози до -10 – синоптики назвали найхолодніші дні. Після поступового підвищення температури найближчими днями в Україну повернеться зима з морозами.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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